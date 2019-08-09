 Китай запроваджує заборону на одноразовий пластик | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

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Новини

Китай запроваджує заборону на одноразовий пластик

Вже з кінця 2020 року в магазинах великих міст Китаю заборонять пластикові пакети. Згодом будуть заборонені й такі пластикові вироби, як одноразовий посуд, соломинки тощо.

Пластикове сміття у Китаї

Пластикове сміття у Китаї опиняється на звалищах, а часом і в річках

Китай забороняє пластикові пакети та іншу одноразову продукцію з пластику у супермаркетах великих міст. Про це йдеться в плані зі зменшення обсягу пластикових відходів на наступні п'ять років, який китайське міністерство довкілля та національна комісія з розвитку та реформ оприлюднили в неділю, 19 січня, повідомляє агенція dpa.

Згідно з ним, з кінця цього року в супермаркетах та інших магазинах великих міст Китаю більше не буде пластикових пакетів. З кінця 2022 року ця заборона поширюватиметься також на менші міста, а з кінця 2025-го - і на ринки. Крім того, з кінця цього року по всій країні діятиме заборона на пластикові соломинки для пиття.

Також план передбачає, що з кінця 2020-го у великих містах (а з кінця 2022-го - і в менших) заклади громадського харчування більше не використовуватимуть одноразовий пластиковий посуд.

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Заборона не поширюватиметься на пакети для сміття, а також легкі пакети у фруктово-овочевих відділах магазинів. (06.11.2019)

У Німеччині триває дискусія з приводу того, наскільки екологічним є спалювання сміття. Велика частка пластикових відходів в країні спалюється. (07.11.2019)

Обмеження на використання одноразового пластику торкнуться також готелів. З кінця 2022 року готелі, які відзначені зірками, більше не зможуть пропонувати своїм гостям, наприклад, одноразові зубні щітки чи гребінці - ці речі будуть продаватися лише в спеціальних автоматах. А рідке мило в готельних кімнатах має наливатися в багаторазові флакони. З кінця 2025 року це правило пошириться на всі китайські готелі.

Також у КНР заборонили ввезення в країну всіх пластикових відходів та використання медичних пластикових відходів у виробництві пластику.

Зараз у Китаї величезну кількість необроблених пластикових відходів закопують на сміттєзвалищах або скидають у річки. Країна навіть багато років у великих масштабах імпортувала пластикові відходи з Європи та США, поки на початку 2018 року Пекін не запровадив відповідну заборону. Наразі ж Китай збільшує рівень переробки пластикового сміття.

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