 Китай: Екс-президент Інтерполу Мен Хунвей - підозрюваний у хабарництві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

Китай: Екс-президент Інтерполу Мен Хунвей - підозрюваний у хабарництві

Екс-президент Інтерполу Мен Хунвей, який "зник" у Китаї, звинувачується там у хабарництві.

Мен Хунвея звинувачують у хабарництві у Китаї

Мен Хунвея звинувачують у хабарництві у Китаї

Колишній президент Інтерполу Мен Хунвей перебуває під слідством за підозрою у хабарництві, повідомило у понеділок, 8 жовтня, міністерство громадської безпеки Китаю. "Розслідування проти Мен Хунвея, який брав хабарі та підозрюється у порушенні закону, є своєчасним, абсолютно правильним та досить мудрим", - йдеться у заяві міністерства.

Розслідування щодо Хунвея ведеться, через його "свавілля та проблеми, які він приніс сам собі", додало відомство, передає агенція AP. Міністерство також вказало, що злочини, в яких його звинувачують, пов'язані із політикою.   

Напередодні Інтерпол заявив, що Мен Хунвей написав заяву про відставку. У китайському антикорупційному відомстві заявили, що він підозрюється у порушенні закону. Ані про місцеперебування, ані про конкретні підозри щодо Мена не було інформації. Він зник після того, як наприкінці вересня поїхав до Китаю.

Мен Хунвей обійняв посаду президента Інтерполу у листопаді 2016 року. Раніше він працював заступником міністра громадської безпеки Китаю. Він став першим представником Китаю, який очолив Інтерпол.

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Президент Інтерполу Мен Хунвей, якого в Китаї підозрюють у порушенні закону, подав у відставку. Новий президент організації буде призначений у листопаді. (07.10.2018)

Китайське антикорупційне відомство повідомило, що Мен Хунвей має проблеми із законом. Дружина Мена закликала міжнародну спільноту втрутитися. (07.10.2018)

Президент Інтерполу очолює виконавчий комітет організації, який здійснює контроль над виконанням рішень генеральної асамблеї Інтерполу. Найвищим керівником організації є генеральний секретар, цю посаду з 2014 року обіймає німець Юрґен Шток (Jürgen Stock).

У березні Китай оголосив про створення Національної спостережної комісії, яка контролює діяльність державних службовців. Її завдання - перешкоджати корупції і зловживанню посадовими повноваженнями. Комісія може проводити розслідування незалежно від судових органів, а також затримувати підозрюваних і арештовувати їх на термін до шести місяців без рішення суду. Згідно з офіційною статистикою, за останні п'ять років за корупцію були покарані понад 1,3 мільйона китайських чиновників і політиків на всіх рівнях влади.

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