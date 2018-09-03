Китай виділить 60 мільярдів доларів на проекти в Африці

Голова КНР Сі Цзіньпін у понеділок, 3 вересня, оголосив про виділення на проекти в Африці 60 мільярдів доларів у формі допомоги, інвестицій та позик. Про це він заявив на Форумі китайсько-африканської співпраці у Пекіні, в якому беруть участь представники Китаю та понад 50 африканських країн.

Сі Цзіньпін повідомив, що Китай планує ініціативи у вісьмох сферах, зкорема надання невідкладної харчової допомоги на 147 мільйонів доларів, відправку до Африки 500 спеціалістів зі сільського господарства, а також виділення стипендій, забезпечення професійної підготовки тощо.

До Пекіна прибули представники понад 50 африканських країн

У 2015 році Китай вже обіцяв надати африканським країнам фінансування обсягом 60 мільярдів доларів. За словами китайського лідера, його країна виконала свої зобов'язання. Також Сі Цзіньпін згадав про ініціативу спорудження портів та інших інфраструктутрних об'єктів, як інструменту "спільного добробуту" у світі, якому кидає виклик протекціонізм.

Виступаючи перед підприємцями перед формальним відкрииттям форуму голова КНР заявив, що китайська ініціатива "Один пояс - один шлях", яку часто називають "новим Шовковим шляхом", розширить доступ до ринків. Він також пообіцяв, що китайські інвестиції не передбачають "політичних зобов'язань". "Китай не втручається у внутрішні африканські справи і не накидає свою волю Африка", - наголосив китайський лідер.

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