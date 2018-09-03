Китай виділить 60 мільярдів доларів на проекти в Африці

Голова КНР Сі Цзіньпін у понеділок, 3 вересня, оголосив про виділення на проекти в Африці 60 мільярдів доларів у формі допомоги, інвестицій та позик. Про це він заявив на Форумі китайсько-африканської співпраці у Пекіні, в якому беруть участь представники Китаю та понад 50 африканських країн.
Сі Цзіньпін повідомив, що Китай планує ініціативи у вісьмох сферах, зкорема надання невідкладної харчової допомоги на 147 мільйонів доларів, відправку до Африки 500 спеціалістів зі сільського господарства, а також виділення стипендій, забезпечення професійної підготовки тощо.
До Пекіна прибули представники понад 50 африканських країн
У 2015 році Китай вже обіцяв надати африканським країнам фінансування обсягом 60 мільярдів доларів. За словами китайського лідера, його країна виконала свої зобов'язання. Також Сі Цзіньпін згадав про ініціативу спорудження портів та інших інфраструктутрних об'єктів, як інструменту "спільного добробуту" у світі, якому кидає виклик протекціонізм.
Виступаючи перед підприємцями перед формальним відкрииттям форуму голова КНР заявив, що китайська ініціатива "Один пояс - один шлях", яку часто називають "новим Шовковим шляхом", розширить доступ до ринків. Він також пообіцяв, що китайські інвестиції не передбачають "політичних зобов'язань". "Китай не втручається у внутрішні африканські справи і не накидає свою волю Африка", - наголосив китайський лідер.
-
Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї
Інший бік велосипедного буму
Прокат велосипедів у великих містах - у Китаї така ідея спричинила останніми роками справжній бум. Виникли десятки нових фірм, які наводнили велосипедами вулиці китайських міст. Міська інфраструктура, однак, виявилась непідготовленою. Як наслідок, почали виникати й велосипедні цвинтарі - як от, наприклад, це звалище в місті Сямень.
-
Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї
Різнокольорові гори металобрухту
Скориставшись взятим на прокат велосипедом, люди часто залишають їх будь-де. У таких містах, як Пекін або Шанхай, це призвело до того, що деякі й без того переповнені вулиці виявились буквально заблоковані кинутими роверами. Аби очистити вулиці від такого металобрухту, поліція вимушена конфісковувати кинуті велосипеди та відвозити їх на заміське звалище.
-
Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї
Червоні, жовті, блакитні
Чим тобі не абстрактне мистецтво? Кинуті велосипеди, які належать різним прокатним фірмам, у Шанхаї ретельно посортували за кольорами. Тим часом прокатні велосипеди стали невід'ємною складовою міського життя в Китаї. Містяни активно користуються такою послугою. Мільйони велосипедів заполонили вулиці міст.
-
Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї
Охайно в один рядок
Взяти велосипед на прокат у Китаї вкрай просто: достатньо завантажити відповідний додаток на свій мобільний телефон і заплатити якісь копійки, аби розблокувати ровер. Після поїздки за допомогою того самого додатку клієнт знову блокує велосипед. Деякі міста побудували спеціальні велопарковки для прокатних роверів. Але, як правило, велосипеди залишають просто посеред вулиці.
-
Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї
Завалені велосипедами
Більшість велопрокатних фірм є стартапами. Вони вимушені були взяти на роботу працівників, завдання яких полягає лише в тому, аби збирати кинуті велосипеді. Але вони не встигають - занадто багато велосипедів. Для міського керівництва - це додатковий головний біль, оскільки врешті-решт розчищати вулиці від кинутих велосипедів вимушене місто.
-
Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї
Велосипедні цвинтарі
Попри бум і величезну популярність прокатних велосипедів у великих містах, пропозиція виявилась більшою за попит. Пекін та Шанхай навіть змушені були запровадити обмеження для велосипедів. Але для деяких роверів це вже було запізно. Вони опинились на велосипедних цвинтарях.
-
Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї
Велосипедна бульбашка
Деякі прокатні фірми тим часом через свої прорахунки вимушені знову закриватися. Експерти, однак, не поспішають відправляти на цвинтар саму ідею прокату велосипедів. Їхній прогноз - ця галузь розвиватиметься й надалі, але повільніше і якісніше. Але поки що китайцям доводиться докладати чимало зусиль, аби розібрати різнокольорові бляшані гори.
Автор: Дженніфер Ваґнер