 Китайського дисидента засудили до 13 років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

Китайського дисидента засудили до 13 років ув'язнення

Адвоката Кіна Йонміна засудили до 13 років в'язниці. Китай продовжить свою жорстку політику щодо дисидентів, вважають китайські правозахисники.

Продемократичні активісти у Гонконзі під час акції на підтримку дисидентів. На фото - Кін Йонмін

Продемократичні активісти у Гонконзі під час акції на підтримку дисидентів. На фото - Кін Йонмін

Через день після відбуття з Китаю дисидентки і поетеси Лю Ся суд у китайській провінції Ухань засудив іншого дисидента - адвоката Кіна Йонміна - до 13-ти років ув'язнення. Про це у середу, 11 липня, повідомила правозахисна організація Chinese Human Rights Defenders (CHRD, "Китайські захисники прав людини"). Активісти CHRD вважають, що вирок Кіну Йонміну є ознакою наміру Пекіна продовжувати свою жорстку політику щодо правозахисників.

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На церемонії були присутні родичі померлого лауреата Нобелівської премії миру, зокрема, і його дружина Лю Ся. Адвокат родини дисидента впевнений, що родина досі перебуває під контролем з боку влади. (15.07.2017)

Після багатьох років домашнього арешту вдова китайського правозахисника Лю Сяобо вилетіла з Китаю до Фінляндії. Звідти вона має прибути до Німеччини на лікування. (10.07.2018)

Зі своїх 64-х років Кін уже провів 22 роки за ґратами. З кінця 1970-их років він брав участь у демократичному русі, за що його вже двічі засуджували. У 1980-му Кін став співзасновником Демократичної партії Китаю.

Як повідомлялося, Лю Ся, вдова китайського правозахисника, лауреата Нобелівської премії миру Лю Сяобо, напередодні змогла залишити КНР. Вона прибула до Німеччини, де китайська влада дозволила їй пройти лікування. Лю Ся перебувала під домашнім арештом вісім років після того, як її чоловіку було присуджено Нобелівську премію. При цьому їй не було висунуто жодних обвинувачень.

13 липня - перша річниця смерті Лю Сяобо, який помер від раку у в'язниці у віці 61 рік.

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