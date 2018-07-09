Китайського дисидента засудили до 13 років ув'язнення

Через день після відбуття з Китаю дисидентки і поетеси Лю Ся суд у китайській провінції Ухань засудив іншого дисидента - адвоката Кіна Йонміна - до 13-ти років ув'язнення. Про це у середу, 11 липня, повідомила правозахисна організація Chinese Human Rights Defenders (CHRD, "Китайські захисники прав людини"). Активісти CHRD вважають, що вирок Кіну Йонміну є ознакою наміру Пекіна продовжувати свою жорстку політику щодо правозахисників.

Зі своїх 64-х років Кін уже провів 22 роки за ґратами. З кінця 1970-их років він брав участь у демократичному русі, за що його вже двічі засуджували. У 1980-му Кін став співзасновником Демократичної партії Китаю.

Як повідомлялося, Лю Ся, вдова китайського правозахисника, лауреата Нобелівської премії миру Лю Сяобо, напередодні змогла залишити КНР. Вона прибула до Німеччини, де китайська влада дозволила їй пройти лікування. Лю Ся перебувала під домашнім арештом вісім років після того, як її чоловіку було присуджено Нобелівську премію. При цьому їй не було висунуто жодних обвинувачень.

13 липня - перша річниця смерті Лю Сяобо, який помер від раку у в'язниці у віці 61 рік.