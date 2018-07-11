Лю Сяобо - китайський правозахисник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лю Сяобо".

Лю Сяобо (1955 - 2017) - відомий китайський правозахисник, лауреат Нобелівської премії миру 2010 року. Лю Сяобо неодноразово за свої погляди перебував у китайській в'язниці. В останнє його засудили в грудні 2009 року до 11 років ув'язнення за підбурювання до підриву державного устрою. Лю Сяобо помер 2017 року від раку печінки. Попри звернення низки західних країн, китайське керівництво не дозволило йому виїхати на лікування за межі КНР.