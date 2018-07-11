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Лю Сяобо

Лю Сяобо - китайський правозахисник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лю Сяобо".

Лю Сяобо (1955 - 2017) - відомий китайський правозахисник, лауреат Нобелівської премії миру 2010 року. Лю Сяобо неодноразово за свої погляди перебував у китайській в'язниці. В останнє його засудили в грудні 2009 року до 11 років ув'язнення за підбурювання до підриву державного устрою. Лю Сяобо помер 2017 року від раку печінки. Попри звернення низки західних країн, китайське керівництво не дозволило йому виїхати на лікування за межі КНР.

Китайського дисидента засудили до 13 років ув'язнення

Китайського дисидента засудили до 13 років ув'язнення 11.07.2018

Адвоката Кіна Йонміна засудили до 13 років в'язниці. Китай продовжить свою жорстку політику щодо дисидентів, вважають китайські правозахисники.
Вдова лауреата Нобелівської премії миру змогла залишити Китай

Вдова лауреата Нобелівської премії миру змогла залишити Китай 10.07.2018

Після багатьох років домашнього арешту вдова китайського правозахисника Лю Сяобо вилетіла з Китаю до Фінляндії. Звідти вона має прибути до Німеччини на лікування.
У Китаї здійснили кремацію тіла дисидента Лю Сяобо

У Китаї здійснили кремацію тіла дисидента Лю Сяобо 15.07.2017

На церемонії були присутні родичі померлого лауреата Нобелівської премії миру, зокрема, і його дружина Лю Ся. Адвокат родини дисидента впевнений, що родина досі перебуває під контролем з боку влади.

ЄС і США закликають Пекін відпустити вдову Лю Сяобо

ЄС і США закликають Пекін відпустити вдову Лю Сяобо 14.07.2017

Поетка Лю Ся, яка з 2010 року перебуває під домашнім арештом, повинна мати право залишити Китай, наполягають США та ЄС. Наразі її місцеперебування невідоме.

Нобелівський лауреат-правозахисник Лю Сяобо помер у Китаї

Нобелівський лауреат-правозахисник Лю Сяобо помер у Китаї 13.07.2017

Лю Сяобо помер, не дочекавшись можливості провести останні дні в Німеччині чи США. У Китаї він опинився в опалі через заклики до демократизації країни.
Іноземні лікарі вважають можливим перевезти Лю Сяобо до лікарні за кордон

Іноземні лікарі вважають можливим перевезти Лю Сяобо до лікарні за кордон 09.07.2017

Закордонні фахівці вважають переміщення Лю Сяобо на лікування за кордон можливим. Офіційний Пекін ще не дав "зелене світло" такому рішенню.
ЗМІ: Лікарям із США та ФРН дозволять обстежити китайського дисидента Лю Сяобо

ЗМІ: Лікарям із США та ФРН дозволять обстежити китайського дисидента Лю Сяобо 05.07.2017

Китайська влада дозволила західним фахівцям відвідати лауреата Нобелівської премії миру Лю Сяобо, пише гонконзька газета. У правозахисника - рак печінки на останній стадії.
У Китаї вийшов на волю лауреат Нобелівської премії миру Лю Сяобо

У Китаї вийшов на волю лауреат Нобелівської премії миру Лю Сяобо 26.06.2017

Нобелівського лауреата Лю Сяобо, якого засудили у Китаї за підбурювання до підриву державного устрою, випустили з в'язниці у зв'язку з важкою хворобою.

Норвегія та КНР нормалізують дипломатичні відносини

Норвегія та КНР нормалізують дипломатичні відносини 19.12.2016

Дві країни планують негайно поновити переговори щодо зони вільної торгівлі.
Норвезький політолог: Західна політична гегемонія похитнулася, але це не кінець Нобелівської премії

Норвезький політолог: "Західна політична гегемонія похитнулася, але це не кінець Нобелівської премії" 10.12.2010

Старший експерт Норвезького інституту міжнародних відносин Івер Б. Нойманн про бачення з Осло бойкоту низкою країн церемонії вручення Нобелівської премії миру, вплив Китаю у світі та чемність української дипломатії.
Лю Сяобо: професор, дисидент, нобелівський лауреат

Лю Сяобо: професор, дисидент, нобелівський лауреат 09.12.2010

У п'ятницю відбудеться вшанування лауреата нобелівської премії миру. Її присуджено ув'язненому китайському дисиденту, професору літератури Лю Сяобо. В чому його заслуги і чому Китай бойкотує церемонію в Осло?
Ігнорування церемонії в Осло: не обійшлося без політики?

Ігнорування церемонії в Осло: не обійшлося без політики? 07.12.2010

Україна проігнорує вручення Нобелівської премії миру китайському дисиденту Лю Сяобо. В адміністрації президента Януковича пояснили неможливість представляти Україну на церемонії в Осло зайнятістю посла.
Нагорода Лю Сяобо: щира радість і офіційні обурення

Нагорода Лю Сяобо: щира радість і офіційні обурення 08.10.2010

На Заході знову вимагають його звільнення. Китай про це, однак, і не думає, висловлюючи гучне обурення присвоєнням Нобелівської премії миру 2010 року ув’язненому дисиденту Лю Сяобо.
Нобелівську премію миру 2010 року отримав Лю Сяобо

Нобелівську премію миру 2010 року отримав Лю Сяобо 08.10.2010

Лауреат Нобелівської премії миру нинішнього року перебуває за ґратами. Попри протести з Пекіна, нагороду дали китайському правозахиснику й дисиденту Лю Сяобо.