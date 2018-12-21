 Китайський зонд Chang′e-4 успішно сів на темний бік Місяця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

Китайський зонд Chang'e-4 успішно сів на темний бік Місяця

Chang'e-4 став першим космічним апаратом в історії, що сів на поверхню темної сторони Місяця. Зонд проведе радіоастрономічні спостереження і дослідження структури і складу місячної поверхні.

Китайський космічний зонд Chang'e-4

Китайський космічний зонд Chang'e-4

Китайський космічний зонд Chang'e-4 здійснив успішну посадку на темному боці Місяця. Про це в четвер, 3 січня, повідомила китайська державна телекомпанія CCTV. Космічний апарат, названий на честь китайської міфічної богині, що живе на Місяці,  сів на поверхню супутника Землі о 2:26 за Гринвічем.

Китай запустив перший у світі зонд для дослідження темного боку Місяця 8 грудня. Запуск космічного апарата став черговим кроком космічної програми Китаю. Раніше космічні апарати вже оглядали темну поверхню Місяця, але досі не приземлялися на ній.

Зонд обладнаний панорамною камерою та вимірювальними приладами. Місія першого в історії космічного апарату, що сів на Місяці включає в себе радіоастрономічні спостереження, а також дослідження структури і складу місячної поверхні.

Китай має амбіційні плани в космосі: до 2022 року країна планує збудувати власну космічну станцію, а також відправити до 2029 року дослідницьку місію на Юпітер.

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