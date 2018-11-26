Китайський дослідник заявив, що вперше у світі змінив гени дітей

Китайський дослідник Хе Цзянькуй з Університету науки та технологій Шеньчженя заявив, що змінив гени двох дівчаток-близнючок, які народилися кілька тижнів тому, повідомляє агентство Associated Press. Відповідне відео він розмістив у неділю, 25 листопада, на сервісі YouTube.

Хе Цзянькуй стверджує, що змінював ембріони семи пар під час репродуктивного лікування. В одному випадку було досягнуто результату. За словами дослідника, його мета полягала не у лікуванні чи запобіганні успадкованих хвороб. Натомість він хотів прищепити організму здатність протистояти можливому майбутньому інфікуванню ВІЛ. Дослідник додав, що батьки близнюків відмовляються від інтерв'ю і сам він також не повідомить, у якій лабораторії змінив гени дітям.

Китайському досліднику допомагав американський професор фізики та біоінженерії Майкл Дім. Він заявив, що взяв участь у процедурі редагування генів, бо у Сполучених Штатах вона заборонена. Її не дозволяють через те, що ці зміни ДНК можуть передатися майбутнім поколінням і пошкодити інші гени.

Утім, немає незалежного підтвердження, що це дослідження дійсно проводили. Його не перевіряли інші експерти і, відповідно, немає жодних публікацій у наукових журналах, зазначає агентство АР. Багато дослідників вважають такий експеримент небезпечним. Університет вже дистанціювався від Хе. Понад 120 китайських вчених підписали лист, у якому назвали це дослідження "божевільним" експериментом над людьми із можливими серйозними наслідками.

"Ці незворотні трансформації людського генетичного матеріалу (...) неминуче змішаються у людському генофонді. Дійсно, можливо, що ці народжені близнята будуть здоровими протягом певного періоду часу, але потенційні ризики та шкода для людей величезні", - йдеться у листі, цитує агентство dpa.

Раніше, за словами китайського дослідника, він роками модифікував гени мишей, мавп та людських ембріонів для протидії ВІЛ і подавав заявки на патенти своїх методів.