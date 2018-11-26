 Китайський дослідник заявив, що вперше у світі змінив гени дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Китайський дослідник заявив, що вперше у світі змінив гени дітей

Китайський дослідник Хе Цзянькуй стверджує, що вперше у світі змінив гени у двох дівчат-близнючок, які народилися кілька тижнів тому. Учені обурені таким експериментом.

Дослідник Хе Цзянькуй

Дослідник Хе Цзянькуй

Китайський дослідник Хе Цзянькуй з Університету науки та технологій Шеньчженя заявив, що змінив гени двох дівчаток-близнючок, які народилися кілька тижнів тому, повідомляє агентство Associated Press. Відповідне відео він розмістив у неділю, 25 листопада, на сервісі YouTube.

Хе Цзянькуй стверджує, що змінював ембріони семи пар під час репродуктивного лікування. В одному випадку було досягнуто результату. За словами дослідника, його мета полягала не у лікуванні чи запобіганні успадкованих хвороб. Натомість він хотів прищепити організму здатність протистояти можливому майбутньому інфікуванню ВІЛ. Дослідник додав, що батьки близнюків відмовляються від інтерв'ю і сам він також не повідомить, у якій лабораторії змінив гени дітям.

Китайському досліднику допомагав американський професор фізики та біоінженерії Майкл Дім. Він заявив, що взяв участь у процедурі редагування генів, бо у Сполучених Штатах вона заборонена. Її не дозволяють через те, що ці зміни ДНК можуть передатися майбутнім поколінням і пошкодити інші гени.

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Після того, як 5 років тому був розшифрований геном людини, науковці наполегливо шукають відповіді на запитання: які гени, точніше, їхні мутації, роблять нас такими несхожими один на одного. (18.06.2006)

Утім, немає незалежного підтвердження, що це дослідження дійсно проводили. Його не перевіряли інші експерти і, відповідно, немає жодних публікацій у наукових журналах, зазначає агентство АР. Багато дослідників вважають такий експеримент небезпечним. Університет вже дистанціювався від Хе. Понад 120 китайських вчених підписали лист, у якому назвали це дослідження "божевільним" експериментом над людьми із можливими серйозними наслідками.

"Ці незворотні трансформації людського генетичного матеріалу (...) неминуче змішаються у людському генофонді. Дійсно, можливо, що ці народжені близнята будуть здоровими протягом певного періоду часу, але потенційні ризики та шкода для людей величезні", - йдеться у листі, цитує агентство dpa.

Раніше, за словами китайського дослідника, він роками модифікував гени мишей, мавп та людських ембріонів для протидії ВІЛ і подавав заявки на патенти своїх методів.

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