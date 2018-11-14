Китайська мова в білоруських школах: хто і чому її вчить?

Китайську мову як іноземну в Білорусі почали викладати в 2006 році - в двох мінських гімназіях та в одній школі. Можливостей вивчити її в Білорусі з кожним роком все більше, в країні працюють десятки різних мовних курсів. Як повідомили DW в міській адміністрації білоруської столиці, лише в Мінську в 2018-2019 навчальному році китайську мову як основну іноземну викладають в десяти закладах загальної середньої освіти.

Крім того, в трьох мінських школах китайську вивчають на факультативах безкоштовно, а в тридцяти - платно. Кореспондентка DW поспілкувалася з педагогами, учнями та їхніми батьками в 23-й гімназії Мінська, де всі предмети викладають білоруською мовою, а китайська входить до обов'язкової програми як одна з двох (на вибір) іноземних мов.

Ініціатива білоруського посла

Викладання китайської в білоруських школах ініціював Анатолій Тозік, посол Білорусі в Китаї в 2006-2010 роках. 23-тя мінська гімназія - одна з перших в країні, де 2006 року почали викладати китайську мову, розповідає її директорка Ірина Пасюкевич. Зараз китайську тут вчать з першого класу факультативно, а з третього - за обов'язковою програмою.

У кожній паралелі два класи - по одному з китайською та англійською як основною іноземною. Другу мову (знову ж таки, китайську або англійську) тут вивчають на безкоштовних факультативних заняттях або платних "спілках за інтересами". З 473 учнів гімназії понад половина (246 осіб) обрала китайську. Є батьки, які з ідейних міркувань віддали перевагу англійській. "Нам не близький Китай ідеологічно", - пояснює мама одного з учнів цієї гімназії.

Діти на уроці китайської мови в білоруській школі

Чому діти і батьки в Білорусі обирають китайську?

Для молодших школярів вивчення китайської мови - поки захоплива гра. Ще до уроку на прохання DW показати, як вони пишуть ієрогліфи, відгукнулися відразу кілька охочих, а урок китайської почався зі співу. Третьокласники старанно вимовляють слова, текст у транскрипції вчитель пише для них на дошці.

"Обираючи між класом з китайською й англійською, в пріоритеті було потрапити до певного педагога з основного фаху. Вона набирала клас з іноземною китайською, і ми вирішили, що це хороший варіант", - пояснює своє рішення Ольга, мама 8-річного Марка, учня цього класу. Вона впевнена, що інші іноземні мови, які викладають у Білорусі, вивчити самостійно набагато простіше. Крім того, Ольга переконана, що за інших рівних умов знання екзотичної мови (якою, за її оцінкою, для Білорусі є китайська) істотно підвищує шанс на цікаву високооплачувану роботу.

Важливо також, на думку Ольги, що мови з ієрогліфічною системою запису, маючи відмінну від європейських мов логіку, розвивають мислення - так само, як і гра в шахи, якою Марк теж займається. З перших днів вивчення сином китайської Ольга намагається розібратися в завданнях і допомагати. Але вже третій семестр Марк вивчає китайську ще й додатково на мовних курсах у місцевому відділенні Інституту Конфуція.

Вивчати китайську, щоб продовжити навчання в Китаї

Світлана, мама однокласниці Марка Тіани, розповідає, що вибір 23-ї гімназії обумовлений тим, що вона білоруськомовна і з хорошою репутацією. Тіана з дитинства двомовна, з мамою говорить білоруською, з татом - його рідною англійською. "Тато наш був за англійську, але пішли до класу з китайською, вирішивши, що перевести доньку до паралельного класу завжди можна", - ділиться Світлана.

Поки що, за її словами, доньці вивчати китайську подобається більше, ніж англійську, написання ієрогліфів вона сприймає як захопливі уроки малювання, оцінки хороші, займається ушу, відвідує багато заходів за участю носіїв мови. Старшокласники їздять за програмами обміну до Китаю.

Вибором батьків китайська як іноземна була і в родині 11-класниці Насті Биковської. Вона про це не шкодує і каже, що має намір продовжити навчання в Китаї. Такі ж плани і у двох її однокласниць - Яни Голуб і Анни Сильвестрович. Вивчати китайську, впевнена Анна, "перспективно, престижно і цікаво". Чотири випускниці гімназії навчаються зараз в китайських університетах: у Фуданьському, Тяньцзіньському і Шанхайському педагогічному. Двоє випускників вступили до Мінського державного лінгвістичного університету на факультет китайської мови.

Китайську викладають і білоруси, і носії мови

Троє з п'яти вчителів китайської в 23-й гімназії - носії мови. Ван Жуйсінь - одна з них. Родом вона з провінції Шаньсі, закінчила Хебейський університет іноземних мов за фахом "російська мова", зараз продовжує навчання в магістратурі Білоруського державного університету на факультеті журналістики.

До Мінська викладачка китайської Ван Жуйсінь приїхала свідомо

В інтерв'ю DW Ван Жуйсінь розповіла, що до Мінська її направив Інститут Конфуція, але свій вибір на білоруській столиці вона зупинила сама: "Хотіла вчитися в країні, де говорять російською, і Білорусь сподобалася заочно. Мій вчитель російської звідси родом, і нам багато розповідали про країну". Дівчина зізнається, що не помилилася з вибором: "Гостинні люди, подобається вчити білоруських дітей". Але залишатися тут надовго вона не збирається, після закінчення навчання повернеться додому.

Одна з двох білоруських викладачів китайської в цій гімназії - Катерина Макоско, випускниця Білоруського державного університету за фахом "східна (китайська) філологія", з 2009 по 2010 рік стажувалася в Даляньському технологічному університеті. Успіхами своїх учнів Катерина задоволена: "Малюки займаються з великим завзяттям, їм цікаво писати ієрогліфи, вимовляти перші фрази, але чим далі, тим складніше, з кожним роком потрібно докладати дедалі більше зусиль".

Гімназійний курс китайської, продовжує Катерина, дозволяє випускникам скласти стандартизований іспит з китайської для іноземців HSK на 4 і 5 рівень, що достатньо для вступу до китайських вишів на лінгвістичні та природничо-наукові спеціальності. І багато хто такий іспит успішно складає.