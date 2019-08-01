 Керівник офісу президента України Андрій Богдан подав позов проти журналістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

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Новини

Керівник офісу президента України Андрій Богдан подав позов проти журналістів

Керівник офісу президента України Андрій Богдан подав позов проти журналістів програми "Схеми" та НСТУ про захист честі, гідності та ділової репутації.

Керівник офісу президента Андрій Богдан подав позов проти журналістів

Керівник офісу президента Андрій Богдан подав позов проти журналістів

Очільник офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан подав позов до Шевченківського районного суду міста Києва проти журналістів програми "Схеми" та ПАТ "Національної суспільної телерадіокомпанії України" (НСТУ) про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Згідно з інформацією на державному сайті "Судова влада України", позов був поданий 20 серпня. Його розглядатиме суддя Ірина Фролова. Відповідачі - журналісти Наталія Седлецька, Валерія Єгошина, Максим Савчук та НСТУ. Інформації про причину подачі позову немає. 

Раніше українські ЗМІ повідомили, що Андрій Богдан написав заяву на звільнення, однак в офісі президента спочатку це заперечили. Згодом Андрій Богдан та Володимир Зеленський підтвердили існування заяви про звільнення очільника офісу президента та інших членів його команди. Зеленський уточнив, що не підписував заяву на звільнення Богдана.

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