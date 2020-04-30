Керівник МЗС ФРН висловився за свободу ЗМІ в умовах пандемії

Свобода засобів масової інформації має вирішальне значення для забезпечення "комплексної відповіді" на пандемію COVID-19. Упевненість у цьому висловив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у спільній заяві з колегами з Франції, Великобританії та Нідерландів, оприлюдненій в суботу, 2 травня. Документ було оприлюднено напередодні Міжнародного дня свободи преси, який відзначають 3 травня.

Підтримка знімальної групи телеканалу ZDF

Маас також звернувся зі словами підтримки до членів знімальної групи сатиричної програми Heute show німецького суспільно-правового телеканалу ZDF, на яких 1 травня напали в центрі Берліна. За цим фактом затримано шестеро підозрюваних, про їхні особи та мотиви поки не повідомляється.

"Я бажаю команді @heuteshow, яка стала жертвою жахливого нападу, якнайшвидшого одужання. Ми на вашому боці! Не дозволяйте боягузливим злочинцям позбавити вас почуття гумору", - написав він у Twitter.

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Пандемія як привід

Тим часом Європейський Союз піддав критиці обмеження на роботу ЗМІ, запроваджені низкою держав на тлі епідемії. "Пандемія COVID-19 використовується як привід для обмеження свободи преси в кількох країнах", - йдеться в поширеній від імені 27 членів Євросоюзу заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля. "Журналісти повинні мати можливість працювати без цензури", - додав він.

У свою чергу, міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" також попередила про загрозу для репортерів. Її заява пролунала через день після того, як в Китаї до 15 років ув'язнення засудили журналіста, який критикував владу.