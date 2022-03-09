 Керівник ″Енергоатома″: наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Керівник "Енергоатома": наслідки захоплення Запорізької АЕС важко передбачити

Керівник "Енергоатома" Петро Котін закликає МАГАТЕ і країни - члени ядерного клубу якнайшвидше втрутитися в ситуацію довкола ЗАЕС. У МАГАТЕ пропонують провести переговори у зоні ЧАЕС.

Запорізька АЕС, Енергодар

"Енергоатом" попереджає про непередбачувані наслідки захоплення ЗАЕС

На Запорізькій АЕС зафіксовано попадання в перший енергоблок станції, що перебуває в ремонті, та вщент розбито "корпус А" навчально-тренувального комплексу. Про це у Telegram-каналі повідомив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Він додав, що російські військові поцілили до "брудної естакади".

Котін пояснив, що через високі ризики пошкодження атомних установок, другий та третій енергоблоки перевели у безпечний - холодний - стан. "Наразі в роботі залишається четвертий енергоблок, який вночі був на максимальній відстані від зони обстрілу", - пояснив голова "Енергоатома".

Наразі контроль з боку експлуатуючої організації за ядерною та радіаційною обстановкою на станції відсутній. Однак "за останніми даними радіаційний фон на майданчику ЗАЕС був у нормі", - повідомляє Котін.

За словами Котіна, найбільшою загрозою на ЗАЕС наразі є ядерний матеріал, що зберігається у шести реакторах станції та в пререакторних басейнах витримки. Також у сховищі відпрацьованого палива на майданчику АЕС розташовані близько 150 контейнерів із відпрацьованим ядерним паливом, повідомляє голова "Енергоатома".

Реакція МАГАТЕ

Рафаель Гроссі, голова МАГАТЕ

Голова МАГАТЕ хоче провести перемовини в Чорнобилі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі підтвердив, що наразі шкоди ядерним об'єктам ЗАЕС не завдано. Вранці у п'ятницю, 4 березня, організація ухвалила резолюцію про рішуче засудження дій Російської Федерації в Україні. Зокрема, йдеться про насильницьке захоплення контролю над ядерними об'єктами в Україні.

Голова МАГАТЕ Гроссі повідомив, що хоче якнайшвидше відвідати ЧАЕС, щоби домовитися про гарантії безпеки для українських ядерних об'єктів. Про це він заявив на брифінгу 4 березня. "Настав час діяти - ми мусимо щось зробити", - заявив Гроссі.

Голова МАГАТЕ додав, що про своє бажання приїхати з інспекцією він повідомив владу як України, так і Росії. З його слів, обидві сторони наразі вивчають таку можливість. Гроссі також додав, що готовий відправитися до України найближчої суботи, 5 березня.

Тим часом в "Енергоатомі" попередили, що наслідки аварії на Запорізькій АЕС, якщо така станеться, важко передбачити. Й додали, що необхідне негайне втручання МАГАТЕ. "Під час Чорнобильської катастрофи вибух стався на одному енергоблоці, на Запорізькій станції їх шість, тож наслідки інтервенції та непрофесійного поводження з реакторними установками будуть ушестеро катастрофічнішими", - сказав керівник Енергоатома.

Ввечері 3 березня внаслідок обстрілів на ЗАЕС спалахнула пожежа. Загоряння сталося в навчально-тренувальному корпусі, загасили його не одразу. Контроль над АЕС перехопили російські військові. За даними українського МВС, внаслідок нічного штурму російськими військами загинули троє українців, ще двоє постраждали.

Також за темою

Die Abdeckung des beschädigten Reaktors im Kernkraftwerk Tschernobyl. Russland hat nach ukrainischen Angaben das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl erobert. «Leider muss ich mitteilen, dass die Zone um Tschernobyl, die sogenannte Sperrzone, und alle Anlagen des Atomkraftwerks Tschernobyl unter der Kontrolle bewaffneter russischer Gruppen sind», sagte der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal am Donnerstag mach Angaben der Agentur Unian. Die ukrainische Hauptstadt Kiew liegt nur knapp 70 Kilometer entfernt. +++ dpa-Bildfunk +++

МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС 09.03.2022

Персонал ЧАЕС не змінюється уже майже два тижні - з часу захоплення станції військовими РФ. МАГАТЕ стурбоване стресовою ситуацією та закликає до переговорів про гарантії безпеки.

Surveillance camera footage shows a flare landing at the Zaporizhzhia nuclear power plant during shelling in Enerhodar, Zaporizhia Oblast, Ukraine March 4, 2022, in this screengrab from a video obtained from social media. Zaporizhzhya NPP via YouTube/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. REFILE - ADDITIONAL CAPTION INFORMATION

Запорізька АЕС: обстріли, пожежа, захоплення російськими військовими 04.03.2022

Пожежу, що спалахнула після обстрілів на найбільшій у Європі - Запорізькій АЕС, загасили. Загрози радіації немає. Контроль над територією АЕС захопили російські військові.

An aerial view from a plane shows a New Safe Confinement (NSC) structure over the old sarcophagus covering the damaged fourth reactor at the Chernobyl Nuclear Power Plant during a tour to the Chernobyl exclusion zone, Ukraine April 3, 2021. Ukraine International Airlines made a special offer marking the 35th anniversary of the Chernobyl nuclear disaster. Tourists get a bird's eye view of abandoned buildings in the ghost town of Pripyat and the massive domed structure covering a reactor of the Chernobyl Nuclear Power Plant that exploded on April 26, 1986. Picture taken April 3, 2021. REUTERS/Gleb Garanich

Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - "Укренерго" 09.03.2022

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що Чорнобильську АЕС повністю знеструмлено через бойові дії. Станція перебуває під контролем російських військових з 24 лютого.

Реклама

Докладно

Мітинг у Херсоні проти російського вторгнення, 5 березня 2022 року

Як Херсонщина живе під російською окупацією

Міста й села під російською окупацію перебувають у повній ізоляції, з запасом ресурсів на десять днів і вірою в Україну.  

Чоловік із візком у напівпорожньому супермаркеті в Ірпені, фото 3 березня

Україна контролюватиме ціни на деякі ліки та продукти

На час воєнного стану Україна контролюватиме ціни на хліб, крупу, борошно, олію, яєця, м'ясо, овочі, ліки і пальне.  