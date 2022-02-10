Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Керч - українське місто в східній частині Криму
Керч є українським містом республіканського підпорядкування, яке входить до складу Автономної республіки Крим. Населення міста становить близько 144 тисяч жителів.
Низкою указів президент Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти австрійського архітектурного бюро за будівництво опери в анексованому РФ Криму, а також проти російських компаній і чиновників.
Маріуполь може стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів. DW з'ясувала, чи бояться мешканці найбільшого прифронтового міста України "великої війни" та як готуються до можливої ескалації.