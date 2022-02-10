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Керч

Керч - українське місто в східній частині Криму

Керч є українським містом республіканського підпорядкування, яке входить до складу Автономної республіки Крим. Населення міста становить близько 144 тисяч жителів.

Україна висловила протест через навчання РФ у Чорному та Азовському морях

Україна висловила протест через навчання РФ у Чорному та Азовському морях 10.02.2022

Київ звинувачує РФ в блокуванні частин акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом військово-морських навчань. У Кремлі звинувачення заперечують.
Зеленський підписав санкції РНБО проти австрійських архітекторів та російських компаній

Зеленський підписав санкції РНБО проти австрійських архітекторів та російських компаній 22.01.2022

Низкою указів президент Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти австрійського архітектурного бюро за будівництво опери в анексованому РФ Криму, а також проти російських компаній і чиновників.
У РФ заявили про загрозу від українського корабля, Київ назвав це фейком

У РФ заявили про загрозу від українського корабля, Київ назвав це фейком 10.12.2021

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав інформаційною атакою заяву ФСБ РФ про те, що корабель ВМС України становив небезпеку для мореплавання в районі Керченської протоки.
Інцидент у Керченській протоці: експерт зі США про шанси Києва в Гаазі

Інцидент у Керченській протоці: експерт зі США про шанси Києва в Гаазі 11.10.2021

Чи порушила Росія одну з конвенцій ООН, затримавши українські кораблі в Керченській протоці? На тлі арбітражу в Гаазі експерт зі США пояснив DW, чому ситуація неоднозначна.
Трибунал у Гаазі почав слухання щодо захоплення Росією українських кораблів

Трибунал у Гаазі почав слухання щодо захоплення Росією українських кораблів 11.10.2021

Слухання в Арбітражному трибуналі щодо інциденту в Керченській протоці триватимуть до 16 жовтня в гібридному форматі. Росія й Україна надаватимуть свої аргументи по черзі.
Інцидент у Керченській протоці: слухання в Гаазі відбудуться 11-16 жовтня

Інцидент у Керченській протоці: слухання в Гаазі відбудуться 11-16 жовтня 30.09.2021

Слухання у справі про захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки пройдуть 11-16 жовтня в Постійній палаті третейського суду в Гаазі в гібридному форматі.
Кабмін України пропонує санкції щодо причетних до будівництва мосту в Крим

Кабмін України пропонує санкції щодо причетних до будівництва мосту в Крим 08.09.2021

Запропонований Кабміном підсанкційний список містить 30 фізичних і юридичних осіб, причетних до спорудження Керченського мосту.

У Ялті в анексованому РФ Криму оголосили надзвичайну ситуацію після зливи

У Ялті в анексованому РФ Криму оголосили надзвичайну ситуацію після зливи 18.06.2021

Внаслідок злив у Криму вийшли з берегів річки, підтоплюється центральна частина Ялти. Людей евакуюють на військовій техніці, можливі перебої з електрикою.
Як Росія легалізує анексію у Чорному морі

Як Росія легалізує анексію у Чорному морі 26.04.2021

Закривши для іноземних військових кораблів води біля узбережжя Криму, Росія вкотре демонструє силу. Тим часом за лаштунками точиться війна за легалізацію російського контролю над українськими водами.
Що кажуть українські військові у Маріуполі про російські війська (відео)

Що кажуть українські військові у Маріуполі про російські війська (відео) 23.04.2021

Маріуполь міг стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів.Чи бояться його мешканці "великої війни" та як готуються до можливої ескалації?

Маріуполь на пороховій бочці: чи бояться на Донбасі війни з Росією? (21.04.2021) 21.04.2021

Маріуполь може стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів. DW з'ясувала, чи бояться мешканці найбільшого прифронтового міста України "великої війни" та як готуються до можливої ескалації.
Дії Росії у Чорному морі: США кажуть про особливу тривогу

Дії Росії у Чорному морі: США кажуть про "особливу тривогу" 20.04.2021

У Державному департаменті США заявили про глибоку занепокоєність планами РФ заблокувати окремі акваторії в Чорному морі.
Росія перекидає у Чорне море бойові кораблі

Росія перекидає у Чорне море бойові кораблі 17.04.2021

У Чорне море увійшли два великі десантні кораблі Північного флоту Росії. Раніше Чорноморський флот повідомив про перебазування у Чорне море 15 суден Каспійської флотилії для "морських навчань".
НАТО закликає Росію не блокувати Керченську протоку

НАТО закликає Росію не блокувати Керченську протоку 16.04.2021

НАТО закликало Росію забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі і свободу судноплавства.
Блокування Росією Керченської протоки завдасть Україні збитків - експерти

Блокування Росією Керченської протоки завдасть Україні збитків - експерти 16.04.2021

Росія оголосила про нові обмеження судноплавства через Керченську протоку. Більшість українських експертів очікують насамперед нових економічних збитків.

ЄС очікує від Росії вільного судноплавства Керченською протокою

ЄС очікує від Росії вільного судноплавства Керченською протокою 16.04.2021

У Євросоюзі стурбовані рішенням Росії перекрити на пів року три акваторії в Чорному морі. Брюссель очікує від Москви забезпечення вільного проходу Керченської протокою до Азовського моря та з нього.
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