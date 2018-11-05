Квота української музики на радіо в Україні збільшується до 35 відсотків

Норма обов'язкової трансляції в ефірі радіостанцій України пісень українською мовою збільшилася з 30 до 35 відсотків. "Сьогодні починає діяти третій етап введення українських квот на радіо", - написав віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко у Twitter у четвер, 8 листопада. Він наголосив, що за два роки дії відповідного закону жодна радіостанція не закрилася, а "нових чудових пісень українською мовою в усіх жанрах дедалі більше".

Перехідні положення закону, прийнятого 2016 року, передбачають, що частка пісень державною мовою має становити протягом першого року з моменту набуття чинності законом не менше 25 відсотків, протягом другого - 30 відсотків, а починаючи з третього (2018 року) - 35 відсотків від загального часу звучання пісень, що транслюються протягом доби.

Виняток зроблено для радіостанцій, які транслюють не менше 60 відсотків музичних творів офіційними мовами Європейського Союзу. Вони повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 25 відсотків.

Також з 8 листопада телерадіоорганізації зобов'язані забезпечувати не менше 60 відсотків (замість 50 і 55 в минулі роки) добового обсягу ведення передач, у тому числі інформаційно-аналітичних блоків і розважальних передач, державною мовою.

За невиконання норми передбачається штраф у розмірі 5 відсотків від загальної суми ліцензійного збору. Контроль за виконанням радіостанціями цих вимог покладено на Національна рада із питань телебачення і радіомовлення.