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66-річний німець єгипетського походження передавав дані єгипетській спецслужбі, працюючи в пресслужбі уряду ФРН, стверджують німецькі слідчі. Утім, до таємної інформації обвинувачений доступу не мав.
Єгипетські війська можуть взяти участь в бойових діях у Лівії. Парламент Єгипту схвалив проведення закордонних операцій проти "кримінальних воєнізованих формувань" та "іноземних терористичних груп".
Дональд Трамп дав зрозуміти Реджепу Таїпу Ердогану, що іноземне втручання в конфлікт у Лівії може значно ускладнити ситуацію в цій африканській країні.
Відоме видавництво путівників Lonely Planet опублікувало рейтинг топ-10 міст, які варто відвідати у 2020 році. Очолив рейтинг австрійський Зальцбург. Потрапило до нього й німецьке місто Бонн, де народився Бетховен.
Поблизу медичного центру в єгипетській столиці зіштовхнулися декілька автомобілів, пролунав вибух. Загинули 19 людей, ще близько 30 отримали поранення.
Британський авіаперевізник з 20 липня не здійснюватиме рейси до столиці Єгипту через міркування безпеки.
У столиці Єгипту Каїрі поховали колишнього президента країни Мухаммеда Мурсі. Прибічники Мурсі звинувачують чинну владу в його вбивстві, а правозахисники вимагають розслідувати смерть.
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі зможе залишатися при владі до 2030 року. Майже 90 відсотків тих, хто взяв участь у триденному референдумі, підтримали відповідні поправки до конституції.
Група археологів виявила поблизу Каїра поховання жерця епохи фараонів V династії Стародавнього Єгипту. Вік гробниці оцінюється в 4,4 тисячі років.
Археологи Єгипту виявили нові гробниці доби фараонів, де зберігалися численні мумії кішок та інших тварин та комах.
У долині Нілу в Єгиті археологи знайшли неолітичне поселення віком приблизно 7000 років, яке існувало задовго до доби фараонів.
Суд у Каїрі виніс смертні вироки лідерам руху "Брати-мусульмани" та прибічникам екс-президента Єгипту за організацію протестів 2013 року. Рішення суду має узгодити релігійна влада країни.
Страта стала наймасовішою за останні два роки. Суд відхилив апеляцію ісламістів, які вбили солдатів на Сінаї.
Шестеро єгипетських військових та 24 місцеві ісламісти, пов’язані з ІД, загинули на Сінаї у ході запеклих боїв.
Напад скоєний у районі міста Ель-Бадрашейн, неподалік від столиці країни Каїра. Відповідальність за атаку поки що не взяло жодне з угруповань.
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