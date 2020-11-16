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Каїр

У ФРН звинуватили в шпигунстві експрацівника пресслужби уряду

У ФРН звинуватили в шпигунстві експрацівника пресслужби уряду 16.11.2020

66-річний німець єгипетського походження передавав дані єгипетській спецслужбі, працюючи в пресслужбі уряду ФРН, стверджують німецькі слідчі. Утім, до таємної інформації обвинувачений доступу не мав.
Парламент Єгипту схвалив введення військ до Лівії

Парламент Єгипту схвалив введення військ до Лівії 21.07.2020

Єгипетські війська можуть взяти участь в бойових діях у Лівії. Парламент Єгипту схвалив проведення закордонних операцій проти "кримінальних воєнізованих формувань" та "іноземних терористичних груп".
Трамп застеріг Ердогана щодо військового втручання в Лівії

Трамп застеріг Ердогана щодо військового втручання в Лівії 02.01.2020

Дональд Трамп дав зрозуміти Реджепу Таїпу Ердогану, що іноземне втручання в конфлікт у Лівії може значно ускладнити ситуацію в цій африканській країні.
Lonely Planet рекомендує: які міста варто відвідати у 2020 році

Lonely Planet рекомендує: які міста варто відвідати у 2020 році 22.10.2019

Відоме видавництво путівників Lonely Planet опублікувало рейтинг топ-10 міст, які варто відвідати у 2020 році. Очолив рейтинг австрійський Зальцбург. Потрапило до нього й німецьке місто Бонн, де народився Бетховен.
Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році

Рейтинг від Lonely Planet: міста, які варто відвідати у 2020 році 22.10.2019

Відоме видавництво путівників Lonely Planet опублікувало рейтинг топ-10 міст, які варто відвідати у 2020 році. Очолив рейтинг австрійський Зальцбург. Потрапило до нього й німецьке місто Бонн, де народився Бетховен.
У Каїрі внаслідок вибуху загинули щонайменше 19 людей

У Каїрі внаслідок вибуху загинули щонайменше 19 людей 05.08.2019

Поблизу медичного центру в єгипетській столиці зіштовхнулися декілька автомобілів, пролунав вибух. Загинули 19 людей, ще близько 30 отримали поранення.
British Airways на тиждень призупиняє польоти до Каїра

British Airways на тиждень призупиняє польоти до Каїра 20.07.2019

Британський авіаперевізник з 20 липня не здійснюватиме рейси до столиці Єгипту через міркування безпеки.
В Єгипті поховали експрезидента Мухаммеда Мурсі

В Єгипті поховали експрезидента Мухаммеда Мурсі 18.06.2019

У столиці Єгипту Каїрі поховали колишнього президента країни Мухаммеда Мурсі. Прибічники Мурсі звинувачують чинну владу в його вбивстві, а правозахисники вимагають розслідувати смерть.
Єгиптяни підтримали зміни до конституції для розширення повноважень президента

Єгиптяни підтримали зміни до конституції для розширення повноважень президента 24.04.2019

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі зможе залишатися при владі до 2030 року. Майже 90 відсотків тих, хто взяв участь у триденному референдумі, підтримали відповідні поправки до конституції.
Археологи виявили в Єгипті незайману гробницю стародавнього жерця

Археологи виявили в Єгипті незайману гробницю стародавнього жерця 15.12.2018

Група археологів виявила поблизу Каїра поховання жерця епохи фараонів V династії Стародавнього Єгипту. Вік гробниці оцінюється в 4,4 тисячі років.
У Єгипті археологи знайшли велику кількість мумій кішок

У Єгипті археологи знайшли велику кількість мумій кішок 10.11.2018

Археологи Єгипту виявили нові гробниці доби фараонів, де зберігалися численні мумії кішок та інших тварин та комах.

У Єгипті археологи відкрили поселення віком 7000 років

У Єгипті археологи відкрили поселення віком 7000 років 02.09.2018

У долині Нілу в Єгиті археологи знайшли неолітичне поселення віком приблизно 7000 років, яке існувало задовго до доби фараонів.
В Єгипті до смертної кари засудили 75 людей

В Єгипті до смертної кари засудили 75 людей 28.07.2018

Суд у Каїрі виніс смертні вироки лідерам руху "Брати-мусульмани" та прибічникам екс-президента Єгипту за організацію протестів 2013 року. Рішення суду має узгодити релігійна влада країни.
У Єгипті повісили 15 обвинувачених у нападах на силовиків на Сінаї

У Єгипті повісили 15 обвинувачених у нападах на силовиків на Сінаї 26.12.2017

Страта стала наймасовішою за останні два роки. Суд відхилив апеляцію ісламістів, які вбили солдатів на Сінаї.
Бої на Сінаї: є загиблі з боку армії та ісламістів

Бої на Сінаї: є загиблі з боку армії та ісламістів 15.10.2017

Шестеро єгипетських військових та 24 місцеві ісламісти, пов’язані з ІД, загинули на Сінаї у ході запеклих боїв.
У Єгипті нападники у масках вбили п'ятьох поліцейських

У Єгипті нападники у масках вбили п'ятьох поліцейських 14.07.2017

Напад скоєний у районі міста Ель-Бадрашейн, неподалік від столиці країни Каїра. Відповідальність за атаку поки що не взяло жодне з угруповань.

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