Качка заявив про домовленості з ЄС щодо митного і промислового безвізу

До України у 2020 році прибуде попередня оціночна місія Євросоюзу щодо "промислового безвізу". Про це заявив торговий представник України Тарас Качка за підсумками засідання Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі 18-19 листопада в Брюсселі, повідомляє кореспондент DW.

"Ми офіційно закріпили, що у нас у першому кварталі наступного року буде підготовча оціночна місія", - зазначив Качка, говорячи про "промисловий безвіз". За його словами, ця місія оцінюватиме не законодавство, а те, як на практиці в Україні працює система оцінки відповідності промислової продукції. І вже за підсумками попередньої місії буде вирішено, чи надсилатиме ЄС до України оціночну місію щодо підписання ACAA, тобто угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів, яку також називають "промисловим безвізом".

Качка: "Митний безвіз" з 2021 року

За словами Качки, Комітет асоціації у торговельному складі також погодив план дій української сторони щодо впровадження "митного безвізу". Як відомо, восени в Україні ухвалили закон щодо авторизованих економічних операторів. Тепер митна служба України повинна буде за один рік імплементувати цей закон у співпраці з ЄС, зауважив Тарас Качка.

"Митний безвіз - це інтеграція нашої митниці в системи митниць ЄС таким чином, щоб український експортер, який має статус авторизованого економічного оператора, міг перевозити товар з України до, наприклад Німеччини, так само, як з Київської до Житомирської області", - пояснив український високопосадовець. "Це дозволяє компанії говорити, що вона може постачати якісь запчастини або продукцію без ризику того, що товар застрягне на кордоні", - додав Качка. За його словами, після 12 місяців імплементації взаємне визнання статусів авторизованих економічних операторів може почати працювати у 2021 році.

Нагадаємо, нова українська влада ставить за ціль перегляд або модернізацію угоди про асоціацію з ЄС, мотивуючи це тим, що документ слід пристосувати до нинішніх умов. Запровадження промислового та митного безвізу є частиною бажань офіційного Києва зі зміни угоди про асоціацію.