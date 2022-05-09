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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Католицька церква".
Католицька церква - неофіційна назва Римо-католицької церкви. Католицька церква є найбільшою християнською церквою в світі. Вона нараховує понад 1,25 мільярда вірян й охоплює 24 помісні церкви. Главою Римо-католицької церкви є папа римський. Центр Католицької церкви розташовано у Ватикані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
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