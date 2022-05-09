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Католицька церква

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Католицька церква".

Католицька церква - неофіційна назва Римо-католицької церкви. Католицька церква є найбільшою християнською церквою в світі. Вона нараховує понад 1,25 мільярда вірян й охоплює 24 помісні церкви. Главою Римо-католицької церкви є папа римський. Центр Католицької церкви розташовано у Ватикані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською

Папа Франциск під час Великоднього чування помолився українською 17.04.2022

Під час Всеношного пасхального чування Папа Франциск звернувся до делегації з України й мера Мелітополя, який побував у полоні.
Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска

Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска 15.04.2022

Уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно взяли участь у традиційному Хресному шляху в Римі - попри критику з боку УГКЦ.
У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми 25.02.2022

70-річного священника визнали винним у скоєнні 118 злочинів на сексуальному ґрунті. Він багато років змушував дітей до сексу, користуючись довірливими стосунками з ними.
Як Естонія має намір захищатися від Росії? - Європа у фокусі (відео)

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео) 15.02.2022

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (14.02.2022) 14.02.2022

Естонія: населення готується захищатися на тлі російської загрози. Німеччина: сотня церковників зробили камінг-аут. Франція: Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.
Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників

Експапа Римський Бенедикт XVI попросив вибачення у жертв сексуального насильства католицьких священників 08.02.2022

Колишній понтифік Бенедикт XVI вибачився перед жертвами сексуального насильства в католицькій церкві. Це стало реакцією на розслідування зловживань з боку священнослужителів.

Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут

Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут 24.01.2022

125 священників-католиків, референтів громад, викладачів та працівників церковної адміністрації заявили про свою приналежність до спільноти ЛГБТК+.
Де найбільше антивакцинаторів - Європа у фокусі (відео)

Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео) 22.11.2021

Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.

Катастрофа з ковідом: Європу накрила четверта хвиля пандемії - "Європа у фокусі" (22.11.2021) 22.11.2021

Також у програмі: Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна. Австрія: як у Відні придумали дешеве житло для студентів.
Церква у Франції на роздоріжжі після звіту щодо масштабів педофілії

Церква у Франції на роздоріжжі після звіту щодо масштабів педофілії 13.10.2021

Звіт щодо масштабів сексуального насильства над дітьми у французькій католицькій церкві викликав шок у суспільстві. З 1950 року 216 тисяч дітей стали жертвами розбещення духівників. Експерти закликають до реформ.
Відновлення костелу святого Миколая: чи залунає в Києві знову органна музика?

Відновлення костелу святого Миколая: чи залунає в Києві знову органна музика? 07.10.2021

Минуло вже більше місяця після пожежі у київському костелі святого Миколая. Але роботи з ліквідації наслідків пожежі досі так і не почалися. Про відновлення ж органу, який згорів вщент, навіть і не йдеться.
Педофілія у церкві: у Франції виявлено сотні тисяч жертв сексуальної наруги

Педофілія у церкві: у Франції виявлено сотні тисяч жертв сексуальної наруги 05.10.2021

За останні 70 років жертвами сексуального насильства з боку французького духовенства стали понад 200 тисяч дітей, переважно - хлопчики у віці 10-13 років, виявило розслідування.
Папа Франциск у Словаччині закликав до інтеграції ромів у суспільне життя

Папа Франциск у Словаччині закликав до інтеграції ромів у суспільне життя 14.09.2021

Папа Римський Франциск відвідав у Словаччині ромське поселення і закликав до інтеграції цієї меншини, яка "надто часто є об'єктом упереджень та жорстких суджень".
У Канаді згоріли ще дві церкви поблизу колишнього інтернату для індіанців

У Канаді згоріли ще дві церкви поблизу колишнього інтернату для індіанців 27.06.2021

Церкви спалахнули незабаром після того, як на території колишнього інтернату в місті Камлупс знайшли масове поховання дітей. Поліція назвала цей випадок підозрілим і проводить розслідування.

Католицькі церкви в Німеччині благословили одностатеві пари (12.05.2021) 12.05.2021

Понад 100 католицьких храмів у Німеччині провели обряд благословення для одностатевих пар. Це частина кампанії "Любов перемає".
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