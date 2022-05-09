Католицька церква

Відновлення костелу святого Миколая: чи залунає в Києві знову органна музика?

Минуло вже більше місяця після пожежі у київському костелі святого Миколая. Але роботи з ліквідації наслідків пожежі досі так і не почалися. Про відновлення ж органу, який згорів вщент, навіть і не йдеться.