Катастрофа літака МАУ: Зеленський оголосив день жалоби

Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими у катастрофі літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) поблизу Тегерана, у якій напередодні загинули 176 осіб. Відповідне повідомлення оприлюднив Офіс президента України вранці четверга, 9 січня.

Про це Зеленський сказав і у відеозверненні, оприлюдненому на сайті Офісу президента через добу після авіакатастрофи. Президент України також висловив співчуття родинам загиблих українців та жертв з інших країн і пообіцяв провести детальне й незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права.

"Сьогодні я проведу телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини", - заявив Зеленський, закликавши також міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитися до розслідування обставин авіакатастрофи у Тегерані.

У Офісі президента також повідомили, що Зеленський заслухав звіт створеного напередодні оперативного штабу з питань авіакатастрофи в Ірані. У нараді взяли участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко та представники інших відомств.

У пресслужбі президентського офісу зазначили, що зараз відпрацьовується декілька версій трагедії. "Водночас на робочій нараді під головуванням Володимира Зеленського наголошувалося, що допоки фахівці не дослідять обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що іранська сторона висловила готовність надати Україні необхідну для належного розслідування авіакатастрофи допомогу, а о 3:30 ранку 9 січня в Ірані приземлився літак із 45 українськими фахівцями, що мають досвід вивчення авіаційних та техногенних катастроф.

Зазначається, що із родичами загиблих зараз проводять роботу та надають їм психологічну катастрофу. Окрім того, відбувається збір ДНК родичів для ідентифікації та репатріації тіл жертв катастрофи в Україну.

Boeing 737 авіакомпанії МАУ, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився у середу, приблизно о шостій ранку за місцевим часом, після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. На борту було 11 українців, однак більшість жертв - громадяни Ірану та Канади.