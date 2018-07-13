 Катастрофа автобуса-амфібії в США: 17 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

Катастрофа автобуса-амфібії в США: 17 загиблих

Внаслідок шторму на озері у штаті Міссурі потонули 17 осіб. Чотирьом пасажирам вдалося врятуватися.

Озеро Тейбл-Рок

Озеро Тейбл-Рок

Сімнадцять осіб потонули внаслідок катастрофи автобуса-амфібії у штаті Міссурі. Про це у п'ятницю, 20 липня, повідомив місцевий шериф, інформує Reuters. Досі на озері Тейбл-Рок тривала пошукова операція, оскільки четверо осіб вважались зниклими безвісти, проте їхні тіла згодом виявили без ознак життя. Цей інцидент став одним із найбільш смертельних в історії туристичних подорожей в США. Зазначається, що 14 пасажирам вдалося врятуватися.

Автобус-амфібія пересувався озером Тейбл-Рок і потрапив у шторм у ніч на п'ятницю за місцевим часом. За даними CNN, всього на борту катера перебувала 31 особа, в тому числі діти. Семеро осіб, що вижили, перебувають із серйозними травмами у лікарні в місті Бренсон.

Місцевий шериф також повідомив на прес-конференції, що в туристичній подорожі брали участь два автобуси-амфібії, один з них зміг дістатися берега.

Автобуси-амфібії іноді використовуються під час екскурсій в американських містах, де є озера та інші водойми. Вони зроблені за аналогією до військових транспортних засобів, які застосовувалися під час висадки в Нормандії у Другій світовій війні.

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