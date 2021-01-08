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Катарська криза

Катарська дипломатична криза 2017 року.

2017 року в регіоні Перської затоки виникла політична криза. Низка країн на Близькому Сході, серед яких також Саудівська Аравія, Бахрейн, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, закидає Катару, що той підтримує терористичні угруповання в регіоні. Саудівська Аравія та її союзники – Єгипет, Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати - 5 червня 2017 року перервали дипломатичні зв'язки з Катаром і закрили свої кордони для громадян цієї країни.

Об'єднані Арабські Емірати відкривають кордон з Катаром

Об'єднані Арабські Емірати відкривають кордон з Катаром 08.01.2021

Після того, як країни Перської затоки підписали угоду про припинення дипломатичної кризи щодо Катару, Об'єднані Арабські Емірати заявили про намір 9 січня відкрити кордон з ним.

Саудівська Аравія планує перетворити Катар на острів

Саудівська Аравія планує перетворити Катар на острів 01.09.2018

Радник саудівського кронпринца підтвердив існування планів прорити канал на кордоні з Катаром, що перетворить цю державу на острівну.

Рік у блокаді: Катар готовий триматися довго, але закликає до діалогу

Рік у блокаді: Катар готовий триматися довго, але закликає до діалогу 05.06.2018

Багатий на газ емірат спокійно переживає блокаду, проте прагне дипломатичного рішення, каже посол Катару в Німеччині.
Українська чемпіонка бойкотуватиме шаховий турнір у Саудівській Аравії

Українська чемпіонка бойкотуватиме шаховий турнір у Саудівській Аравії 27.12.2017

Українська шахістка Ганна Музичук втратить свої чемпіонські титули через відмову брати участь у Чемпіонаті світу в Саудівській Аравії. Музичук каже, що не миритиметься із дискримінацією жінок в цій країні.
Ізольований сусідами Катар підписав нову збройову угоду на вісім мільярдів доларів

Ізольований сусідами Катар підписав нову збройову угоду на вісім мільярдів доларів 10.12.2017

Катар продовжує інвестувати в оборону країни. У другій за тиждень великій угоді монархія домовилася про закупівлю винищувачів з Великобританії.

Макрон у Катарі домовився про бізнес-угоди на 12 мільярдів євро

Макрон у Катарі домовився про бізнес-угоди на 12 мільярдів євро 07.12.2017

Франція та Катар уклали масштабні угоди, зокрема щодо закупівлі озброєнь. Президент Макрон також висловив підтримку дипломатичних зусиль із розв'язання "катарської кризи".
Катарська криза: Бахрейн вимагає заморозити членство Катару в РСАДПЗ

Катарська криза: Бахрейн вимагає заморозити членство Катару в РСАДПЗ 30.10.2017

МЗС Бахрейну не хоче бачити делегацію Катару серед учасників наступного саміту регіонального клубу держав.
Катарська криза: Макрон і Меркель закликали зняти блокаду

"Катарська криза": Макрон і Меркель закликали зняти блокаду 15.09.2017

У п'ятницю емір Катару відвідав Берлін та Париж, де зустрівся з Анґелою Меркель та Еммануелем Макроном. ФРН підтримує посередницькі зусилля Кувейту та США, наголосила канцлерка Німеччини після зустрічі.

Катар не пускає літаки з Саудівської Аравії, які мають забрати паломників

Катар не пускає літаки з Саудівської Аравії, які мають забрати паломників 20.08.2017

Літаки з Саудівської Аравії, які мають перевезти паломників із Дохи до Мекки, не отримали від Катару дозволу на посадку.
Катарська криза: арабська четвірка готова до діалогу лише за виконання її вимог

"Катарська криза": арабська четвірка готова до діалогу лише за виконання її вимог 30.07.2017

Арабські країни на чолі з Саудівською Аравією, які бойкотують Катар, готові до діалогу з Дохою лише після того, як країна заявить про готовність виконати поставлені вимоги, зокрема, щодо "фінансування тероризму".
Катарська криза: Доха змінила антитерористичне законодавство

"Катарська криза": Доха змінила антитерористичне законодавство 21.07.2017

Емір Катару видав декрет про зміну антитерористичного законодавства, яким, зокрема, запровадив визначення таких базових понять, як "тероризм" і "терористичні організації".
Новий виток кризи у Перській затоці через закиди на адресу ОАЕ

Новий виток кризи у Перській затоці через закиди на адресу ОАЕ 17.07.2017

ОАЕ не мають жодного стосунку до хакерської атаки на Катар, заявив глава МЗС країни. Водночас країни Перської затоки проводять переговори щодо нових санкцій проти Дохи. Остання закидає ОАЕ порушення міжнародного права.
Washington Post: Напад хакерів на ЗМІ Катару організували ОАЕ

Washington Post: Напад хакерів на ЗМІ Катару організували ОАЕ 17.07.2017

Американське видання повідомило, що за приводом для катарської кризи начебто стоять ОАЕ. Ідеться про публікацію скандальної новини на сайті катарської інформагенції.
Арабські країни залишили в силі санкції проти Катару

Арабські країни залишили в силі санкції проти Катару 12.07.2017

Саудівська Аравія та її союзники закликають не довіряти обіцянкам катарської влади, а стежити за тим, як вона виконуватиме взяті на себе зобов'язання у боротьбі з тероризмом.

Криза у Перській затоці: 0:1 на користь Катару

Криза у Перській затоці: 0:1 на користь Катару 06.07.2017

Антикатарська коаліція, очолювана Саудівською Аравією, виглядала дуже стриманою після своєї зустрічі у Каїрі. Вона відмовилась від посилення санкцій проти невеликого емірату. І для цього є вагомі причини.

Катарська криза: арабські країни закинули Досі брак серйозності

"Катарська криза": арабські країни закинули Досі брак серйозності 05.07.2017

Дипломатична криза у Перській затоці не вщухає - Катар звинуватили у "недбалому" ставленні до вимог чотирьох арабських країн.
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