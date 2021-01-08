Катарська криза

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Катарська дипломатична криза 2017 року.
2017 року в регіоні Перської затоки виникла політична криза. Низка країн на Близькому Сході, серед яких також Саудівська Аравія, Бахрейн, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, закидає Катару, що той підтримує терористичні угруповання в регіоні. Саудівська Аравія та її союзники – Єгипет, Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати - 5 червня 2017 року перервали дипломатичні зв'язки з Катаром і закрили свої кордони для громадян цієї країни.
Арабські країни на чолі з Саудівською Аравією, які бойкотують Катар, готові до діалогу з Дохою лише після того, як країна заявить про готовність виконати поставлені вимоги, зокрема, щодо "фінансування тероризму".