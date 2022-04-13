Касетні бомби

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"Як ховатися за скляною стіною будинку, якщо до нього підійдуть озброєні російські солдати?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
У міністерстві внутрішніх справ України попереджають, що час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, "тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно".
В ООН зафіксували два випадки використання військами РФ касетних бомб у війні в населених пунктах України, що несумісно з міжнародним гуманітарним правом. Внаслідок цього загинули 13 людей.
За різними даними, від бомбардування загинули від 15 до 35 осіб. Чия саме авіація завдала удару - наразі невідомо.
Правозахисна організація Human Rights Watch зафіксувала десятки випадків застосування касетних боєприпасів у Сирії. Їх використовують урядові війська Асада та російські повітряно-космічні сили.
Правозахисна організація HRW звинуватила Москву і Дамаск у понад 20-ти авіаударах із застосуванням касетних боєприпасів в Сирії. Росію закликають дотримуватися міжнародного гуманітарного права.
Що має зробити Україна, щоб виправдати кредит довіри Євросоюзу. Human Rights Watch звинуватила Росію в застосуванні касетних бомб в Сирії. Чому ОПЕК не зупинить падіння цін на нафту?
Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала Кремль вплинути на Башара Асада та змусити його відмовитися від використання касетних боєприпасів. За її словами, важливим є насамперед захист населення.
Сліди застосування зброї знайдені поблизу міста Алеппо. Хто міг її використовувати - російські чи сирійські війська, - наразі не відомо, повідомила організація Нuman Rights Watch.
Human Rights Watch закликає українську армію відмовитися від використання "Градів" та касетних бомб під час боїв на Сході України. Українська сторона заперечує застосування заборонених боєприпасів.
Німецький уряд закликає провести розслідування у зв'язку з інформацією щодо можливого використання касетних боєприпасів на Донбасі, що була поширена напередодні.
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