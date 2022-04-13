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Касетні бомби

Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст

Щоденник війни. Скляні стіни наших і ваших міст 13.04.2022

"Як ховатися за скляною стіною будинку, якщо до нього підійдуть озброєні російські солдати?" - Олег Коцарев, спеціально для DW.
Росія застосувала касетні боєприпаси на Донеччині - МВС

Росія застосувала касетні боєприпаси на Донеччині - МВС 27.03.2022

У міністерстві внутрішніх справ України попереджають, що час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, "тобто перебувати поруч з ними - смертельно небезпечно".
ООН має докази використання Росією касетних бомб в Україні

ООН має докази використання Росією касетних бомб в Україні 11.03.2022

В ООН зафіксували два випадки використання військами РФ касетних бомб у війні в населених пунктах України, що несумісно з міжнародним гуманітарним правом. Внаслідок цього загинули 13 людей.

У Сирії від авіаудару загинули десятки цивільних

У Сирії від авіаудару загинули десятки цивільних 28.06.2017

За різними даними, від бомбардування загинули від 15 до 35 осіб. Чия саме авіація завдала удару - наразі невідомо.
Human Rights Watch: Дамаск і Москва застосовують касетні бомби

Human Rights Watch: Дамаск і Москва застосовують касетні бомби 28.07.2016

Правозахисна організація Human Rights Watch зафіксувала десятки випадків застосування касетних боєприпасів у Сирії. Їх використовують урядові війська Асада та російські повітряно-космічні сили.

Росія застосовує у Сирії касетні бомби (21.12.2015) 21.12.2015

Правозахисна організація HRW звинуватила Москву і Дамаск у понад 20-ти авіаударах із застосуванням касетних боєприпасів в Сирії. Росію закликають дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Брюссельські аванси: чого чекають від України в 2016-му - DW Новини (21.12.2015) 21.12.2015

Що має зробити Україна, щоб виправдати кредит довіри Євросоюзу. Human Rights Watch звинуватила Росію в застосуванні касетних бомб в Сирії. Чому ОПЕК не зупинить падіння цін на нафту?
Канцлерка Німеччини закликала не використовувати касетні бомби в Сирії

Канцлерка Німеччини закликала не використовувати касетні бомби в Сирії 21.10.2015

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала Кремль вплинути на Башара Асада та змусити його відмовитися від використання касетних боєприпасів. За її словами, важливим є насамперед захист населення.
HRW: У Сирії застосовувалися касетні бомби російського виробництва

HRW: У Сирії застосовувалися касетні бомби російського виробництва 11.10.2015

Сліди застосування зброї знайдені поблизу міста Алеппо. Хто міг її використовувати - російські чи сирійські війська, - наразі не відомо, повідомила організація Нuman Rights Watch.
Human Rights Watch знову закидає Україні використання касетних бомб

Human Rights Watch знову закидає Україні використання касетних бомб 03.12.2014

Human Rights Watch закликає українську армію відмовитися від використання "Градів" та касетних бомб під час боїв на Сході України. Українська сторона заперечує застосування заборонених боєприпасів.
Уряд ФРН закликає з'ясувати інформацію про касетні боєприпаси в Україні

Уряд ФРН закликає з'ясувати інформацію про касетні боєприпаси в Україні 22.10.2014

Німецький уряд закликає провести розслідування у зв'язку з інформацією щодо можливого використання касетних боєприпасів на Донбасі, що була поширена напередодні.