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Карпати

Освідчення Україні

Освідчення Україні 03.05.2022

Українка Наталя Власенко перед війною працювала гідом в Одесі, а зараз евакуює людей з Херсону. Вона розповідає, чому так любить свою країну.
Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (відео)

Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (відео) 29.12.2021

У Карпатах відкрився лижний сезон. Місцевий бізнес готується приймати арабських туристів, які у 2021 році відкрили для себе Україну. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на їхні потреби і що про це думають місцеві?

Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (28.12.2021) 28.12.2021

У Карпатах відкрився лижний сезон, і місцевий бізнес на повну готується приймати іноземних туристів. Зокрема з арабських країн, які у 2021 році відкрили для себе Україну. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на арабських туристів і що про це думають місцеві?
Cвяткування ювілею Єрмака в Карпатах - ОП відреагував на розслідування

Cвяткування ювілею Єрмака в Карпатах - ОП відреагував на розслідування 25.11.2021

Начебто гучне святкування ювілею голови Офісу президента України Андрія Єрмака в державній резиденції "Гута" стало предметом розслідування "Української правди". В Офісі президента відреагували.
Лист в МОК: десятки екоорганізацій проти можливої зимової Олімпіади в Україні

Лист в МОК: десятки екоорганізацій проти можливої зимової Олімпіади в Україні 09.11.2021

Потенційне проведення зимової Олімпіади в Україні розкритикували понад 50 екологічних організацій з усього світу через можливий негативний вплив на екосистему лісів Карпат. Відповідне звернення вони спрямували до МОК.
Чому французи проти вітряків, але за АЕС (відео)

Чому французи проти вітряків, але за АЕС (відео) 18.10.2021

Звідки взялося секретне містечко часів СРСР. Де рай для старих корів і биків. Чим приваблюють туристів у польські Карпати.
Чому Франція за атомну енергію і проти вітряків - Європа у фокусі (18.10.2021)

Чому Франція за атомну енергію і проти вітряків - "Європа у фокусі" (18.10.2021) 18.10.2021

Естонія: звідки на карті взялося секретне містечко часів СРСР. Німеччина: де знаходиться рай для старих корів і биків. Польща: чим приваблюють туристів у польські Карпати.

Саудівські туристи обирають українські Карпати замість Альп (17.08.2021) 17.08.2021

Україною несподівано зацікавилась нова категорія туристів. Подорожувальників з Саудівської Аравії приваблюють безвіз, не надто суворі у порівнянні з ЄС правила в'їзду в умовах пандемії та дешеві прямі авіарейси.

Румунські Карпати: ведмеді й селяни не поділили життєвий простір

Румунські Карпати: ведмеді й селяни не поділили життєвий простір 11.08.2021

У Румунії бурі ведмеді тероризують місцевих селян та розоряють їхні угіддя. Головна причина - звуження життєвого простору тварин. Влада намагається зупинити війну людей і ведмедів. Та поки не дуже успішно. Репортаж DW.

Карпатські мосяжники: як роблять унікальні гуцульські топірці (09.08.2021) 09.08.2021

Унікальні гуцульські топірці - бартки - вже століттями виготовляють у Карпатах. Майстрів називають мосяжниками. Ось як це робиться за температури 1200 градусів Цельсія і вище.

Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео)

Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео) 12.07.2021

Літо, гори, велосипед - ідеальне поєднання! У швейцарських Альпах відкрився новий туристичний маршрут "Альпійське коло". На велосипеді можна проїхатися вражаючими місцями кантону Граубюнден. Надихаючий досвід для Карпат?
Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (08.07.2021)

Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (08.07.2021) 08.07.2021

Літо, гори і велосипед - ідеальне поєднання! У швейцарських Альпах відкрився новий туристичний маршрут "Альпійське коло". На велобайку можна проїхатися вражаючими місцями кантону Граубюнден. Надихаючий досвід для Карпат…

Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео)

Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео) 27.06.2021

Ева Зу Бек відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021)

Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021) 25.06.2021

Україна - неймовірний, хоч і недооцінений іноземними туристами, край для літнього відпочинку, запевняє відома відеоблогерка Ева Зу Бек. Вона відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

Лікарка з "червоної" зони: Ковід - як лотерея. Буває, виграв та одужав, а буває, що ні (26.03.2021) 26.03.2021

Перебіг COVID-19 залишається непрогнозованим, а вірус "молодшає" та стає більш агресивним, розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Вона та її колеги борються проти третьої хвилі пандемії на Прикарпатті. Нещодавно лікарка вакцинувалася та закликає зробити щеплення усіх, хто має таку можливість.

Як на Львівщині відроджують популяцію зубрів (26.03.2021) 26.03.2021

Українські зоологи можуть пишатися успіхами з відновлення популяції зубрів у дикій природі. У березні на Львівщині стартував міжнародний проєкт, завдяки якому науковці зможуть більше дізнатися про життя цих тварин, їхній розпорядок дня та меню.
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