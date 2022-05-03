Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (28.12.2021)

У Карпатах відкрився лижний сезон, і місцевий бізнес на повну готується приймати іноземних туристів. Зокрема з арабських країн, які у 2021 році відкрили для себе Україну. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на арабських туристів і що про це думають місцеві?