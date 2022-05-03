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У Карпатах відкрився лижний сезон, і місцевий бізнес на повну готується приймати іноземних туристів. Зокрема з арабських країн, які у 2021 році відкрили для себе Україну. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на арабських туристів і що про це думають місцеві?
Потенційне проведення зимової Олімпіади в Україні розкритикували понад 50 екологічних організацій з усього світу через можливий негативний вплив на екосистему лісів Карпат. Відповідне звернення вони спрямували до МОК.
Україна - неймовірний, хоч і недооцінений іноземними туристами, край для літнього відпочинку, запевняє відома відеоблогерка Ева Зу Бек. Вона відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.
Перебіг COVID-19 залишається непрогнозованим, а вірус "молодшає" та стає більш агресивним, розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Вона та її колеги борються проти третьої хвилі пандемії на Прикарпатті. Нещодавно лікарка вакцинувалася та закликає зробити щеплення усіх, хто має таку можливість.
Українські зоологи можуть пишатися успіхами з відновлення популяції зубрів у дикій природі. У березні на Львівщині стартував міжнародний проєкт, завдяки якому науковці зможуть більше дізнатися про життя цих тварин, їхній розпорядок дня та меню.