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Карлес Пучдемон - політик з Каталонії, виступає за відокремлення Каталонії від Іспанії. 2016 року Пучдемона обрали прем'єр-міністром іспанської автономної області Каталонія. Раніше - з 2011 року - Пучдемон був бургомістром Жерони. Після суперечливого референдуму про незалежність Каталонії, який було проведено в жовтні 2017 року, уряд у Мадриді на підставі статті 155 конституції Іспанії змістив Пучдемона з посади глави каталонського уряду, а разом з ним відправив у відставку і сам уряд Каталонії. Відтоді Пучдемон переховувався за межами Іспанії на території ЄС. 25 березня 2018 року Пучдемона затримали в Німеччині. 5 квітня 2018 року його знову випустили з в'язниці, але його свобода пересування залишається обмеженою до рішення про можливу екстрадицію до Іспанії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.