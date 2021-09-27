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Карлес Пучдемон

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Карлес Пучдемон".

Карлес Пучдемон - політик з Каталонії, виступає за відокремлення Каталонії від Іспанії. 2016 року Пучдемона обрали прем'єр-міністром іспанської автономної області Каталонія. Раніше - з 2011 року - Пучдемон був бургомістром Жерони. Після суперечливого референдуму про незалежність Каталонії, який було проведено в жовтні 2017 року, уряд у Мадриді на підставі статті 155 конституції Іспанії змістив Пучдемона з посади глави каталонського уряду, а разом з ним відправив у відставку і сам уряд Каталонії. Відтоді Пучдемон переховувався за межами Іспанії на території ЄС. 25 березня 2018 року Пучдемона затримали в Німеччині. 5 квітня 2018 року його знову випустили з в'язниці, але його свобода пересування залишається обмеженою до рішення про можливу екстрадицію до Іспанії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пучдемон тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії

Пучдемон тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії 27.09.2021

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон повернеться до Бельгії після тимчасового арешту в Італії. Проте невдовзі має вирушити знову до Сардинії на засідання суду.
Суд відпустив затриманого на Сардинії ексглаву Каталонії Пучдемона

Суд відпустив затриманого на Сардинії ексглаву Каталонії Пучдемона 24.09.2021

Італійський суд відпустив до подальшого з'ясування обставин затриманого напередодні колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Політик має право залишити Італію.

В Італії затримали колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона

В Італії затримали колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона 24.09.2021

Колишнього главу адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона затримали на Сардинії, куди він прибув на фольклорне свято. Раніше його позбавили депутатської недоторканності.
Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона

Суд ЄС відмовився відновити депутатську недоторканність ексглави Каталонії Пучдемона 30.07.2021

Суд ЄС в Люксембурзі вважає "гіпотетичними" арешт колишнього глави адміністрації Каталонії Пучдемона і його соратників Коміна і Понсаті, а також видачу їх Іспанії, якої домагається Мадрид.
Європарламент позбавив Пучдемона і двох його соратників недоторканності

Європарламент позбавив Пучдемона і двох його соратників недоторканності 09.03.2021

Європарламент зняв недоторканність з екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона і двох його соратників. Тепер їм загрожує екстрадиція до Іспанії, звідки вони втекли, аби уникнути переслідувань після референдуму в Каталонії.
Близько сотні тисяч людей вийшли на акцію Пучдемона у Франції

Близько сотні тисяч людей вийшли на акцію Пучдемона у Франції 29.02.2020

Колишній лідер руху за незалежність Каталонії, який має недоторканність як член Європарламенту, закликав своїх прихильників до подальшої боротьби за відокремлення регіону від Іспанії.

Іспанія просить Європарламент позбавити Пучдемона недоторканності

Іспанія просить Європарламент позбавити Пучдемона недоторканності 10.01.2020

Верховний суд Іспанії закликає Європарламент зняти недоторканність з екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника Тоні Коміна, а також просить Бельгію екстрадувати політиків.
Суд у Бельгії призупинив дію ордера на екстрадицію Пучдемона до Іспанії

Суд у Бельгії призупинив дію ордера на екстрадицію Пучдемона до Іспанії 02.01.2020

Через імунітет євродепутата рішенням суду в Бельгії призупинено дію виданого Мадридом міжнародного ордера на арешт та екстрадицію до Іспанії ексглави каталонського уряду Карлеса Пучдемона.
Чи втручалася Росія у каталонський конфлікт два роки тому?

Чи втручалася Росія у каталонський конфлікт два роки тому? 18.11.2019

В Іспанії розслідують можливе втручання РФ у події в Каталонії у жовтні 2017 року, коли влада регіону оголосила про його незалежність, порушивши закон.

У Каталонії масові протести після суду над лідерами руху за незалежність

У Каталонії масові протести після суду над лідерами руху за незалежність 14.10.2019

Після вироків очільникам руху за незалежність Каталонії тисячі жителів регіону вийшли на акції протесту. Біля аеропорту Барселони відбулися сутички демонстрантів з поліцією, десятки рейсів скасовані.
Іспанія видала новий ордер на арешт екслідера Каталонії Пучдемона

Іспанія видала новий ордер на арешт екслідера Каталонії Пучдемона 14.10.2019

Іспанський суд видав міжнародний ордер на арешт колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона. У 2017-му такий ордер уже видавали, але потім він був скасований після рішення німецького суду.
В Іспанії засудили лідерів руху Каталонії за незалежність

В Іспанії засудили лідерів руху Каталонії за незалежність 14.10.2019

Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів до ув'язнення на строки до 13 років.
Іспанія блокує мандати каталонських сепаратистів у Європарламенті

Іспанія блокує мандати каталонських сепаратистів у Європарламенті 17.06.2019

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон і його соратник Тоні Комін мають скласти присягу та отримати посвідчення в Мадриді, де їм загрожує затримання та суд через організацію референдуму за незалежність регіону.
Європарламент позбавив попередньої акредитації всіх іспанських депутатів

Європарламент позбавив попередньої акредитації всіх іспанських депутатів 01.06.2019

Колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона і його соратника Тоні Коміна не пропустили до будівлі Європарламенту. Після цього його голова Антоніо Таяні скасував акредитацію для всіх іспанських депутатів.
Суд дозволив Пучдемону обиратися до Європарламенту

Суд дозволив Пучдемону обиратися до Європарламенту 06.05.2019

Лідеру каталонських сепаратистів Карлесу Пучдемону та двом його соратникам дозволили взяти участь у виборах до Європейського парламенту.
Пучдемона позбавили права балотуватися в Європарламент

Пучдемона позбавили права балотуватися в Європарламент 29.04.2019

Лідеру каталонських сепаратистів Карлесу Пучдемону відмовили у праві взяти участь у виборах до Європарламенту.
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