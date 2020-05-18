Карикатури про коронавірус (фотогалерея)

Тема коронавірусу нині домінує в усіх сферах життя. У віртуальній виставці карикатуристи своїми роботами викликають страх і горе, але також і надію на "післякоронні" часи.
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Теорії змови були і раніше. Але одна справа - історії про "план перезаселення" Німеччини, які розповідають маргінали. Інша - теорії змови часів коронавірусу, адже про них говорять майже всі, вважає Александер Ґерлах. (15.05.2020)