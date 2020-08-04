Карантин розбрату: чим загрожує повстання регіонів? (відео)

Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?
Що буде за невиконання рішень з центру, достеменно не знають ані в Києві, ані в Луцьку та Тернополі. За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, мери, які "займаються популізмом, відповідатимуть за кожного загиблого у своїх містах". Мовляв, можуть бути порушені кримінальні справи проти представників місцевої влади...
Коли і за яких умов кількість заражень може знову піднятися до критичного рівня і призвести до нового локдауну? Ось, що про це кажуть провідні вірусологи Німеччини.
На карантині з насильником, або що робити, коли чоловік б'є. Як вдалося побороти коронавірус у Норвегії. Прихильники теорії змови у Великобританії підпалюють вишки 5G. Чому нідерландці танцюють на стільцях.