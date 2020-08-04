Карантин розбрату: чим загрожує повстання регіонів? (відео)

Що буде за невиконання рішень з центру, достеменно не знають ані в Києві, ані в Луцьку та Тернополі. За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, мери, які "займаються популізмом, відповідатимуть за кожного загиблого у своїх містах". Мовляв, можуть бути порушені кримінальні справи проти представників місцевої влади...