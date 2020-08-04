 Карантин розбрату: чим загрожує повстання регіонів? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.08.2020

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Політика й суспільство

Карантин розбрату: чим загрожує повстання регіонів? (відео)

Через коронавірус Україна розділена на зони. У "червоній" опинилися Тернопіль і Луцьк. Там мають знову закрити кафе та зупинити громадський транспорт. Місцева влада категорично проти. Як каратимуть за непослух Києву?

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Що буде за невиконання рішень з центру, достеменно не знають ані в Києві, ані в Луцьку та Тернополі. За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, мери, які "займаються популізмом, відповідатимуть за кожного загиблого у своїх містах". Мовляв, можуть бути порушені кримінальні справи проти представників місцевої влади...

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