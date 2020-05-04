Карантин в Україні подовжено до 22 травня

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні у понеділок, 4 травня, продовжить дію карантину в країні до 22 травня. Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку засідання, яке транслюється в прямому ефірі.

"Карантин буде продовжений зараз до 22 травня. Далі ми будем дивитись, як рухатиметься пандемія у світі і як відбувається коливання кривої захворюваності у нас в Україні", - сказав глава уряду.

Водночас Шмигаль заявив, що деякі обмежувальні заходи в країні послабляються з 11 травня. "Ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на винос, роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів, які розташовані просто неба", - наводять слова Шмигаля "Українські новини". При цьому Шмигаль зазначив, що в разі спалаху захворюваності в одному з регіонів після 11 травня місцева влада вводитиме локальні обмеження.

Станом на ранок 4 травня в Україні підтверджено 12331 випадок COVID-19, з них 418 протягом останньої доби, повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я (МОЗ). Хворобу підтверджено, зокрема, у майже 2,4 тисячі медиків. Найбільше інфікованих зареєстровано у Чернівецькій області - 1887, у Києві - 1535, а також на Івано-Франківщині - 984.

Нагадаємо, в Україні є чинною постанова уряду від 11 березня 2020 року "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", якою на всій території країни станом на зараз до 11 травня запроваджений карантин. У міністерстві охорони здоров'я України заявили, що обмеження у випадку позитивної епідеміологічної ситуації почнуть послаблювати з 12 травня 2020 року.

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