Капітан корабля рятівників біженців Lifeline постане перед судом на Мальті

Капітан рятувального судна Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline постане перед судом на Мальті. Німцю Клаусу-Петеру Райшу (Claus-Peter Reisch) мають висунути обвинувачення у понеділок, 2 липня. Йому закидають порушення правил реєстрації корабля, повідомив адвокат капітана на Мальті Ніл Фальцон.

"Ми робитимемо все можливе для того, щоб внести ясність у це питання та переконатись у тому, що неурядові організації не опинились під прицілом за те, що рятують людей, які опинились у біді в морі", - наголосив адвокат, слова якого наводить агенція dpa.

Наміри висунути обвинувачення на адресу капітана Lifeline підтвердили в офісі прем'єр-міністра Мальти, проте не повідомили жодних подробиць.

Тим часом в організації Mission Lifeline висловлюють своє занепокоєння щодо можливості й надалі здійснювати рятувальну місію у Середземному морі. "Наша робота дуже ускладнена, і ми можемо щотижня мати таку ж ситуація, як з Lifeline", - заявила представниця організації Маріе Наcс (Marie Naass).

Нагадаємо, 27 червня Мальта погодилась прийняти у своєму порту рятувальне судно Lifeline, яке минулого тижня підібрало у Середземному морі 234-х біженців та майже тиждень дрейфувало у нейтральних водах. Корабель відмовились прийняти у портах Італії та Іспанії. Lifeline здійснював рятувальні заходи у морі під прапором Нідерландів, проте в уряді в Гаазі заперечують надання кораблю реєстрації в цій країні.