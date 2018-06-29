 Капітан корабля рятівників біженців Lifeline постане перед судом на Мальті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

Капітан корабля рятівників біженців Lifeline постане перед судом на Мальті

Капітану судна Lifeline закидають порушення правил реєстрації корабля. Наміри висунути йому обвинувачення підтвердили в офісі прем'єр-міністра Мальти.

Lifeline підібрав у Середземному морі 234-х біженців та майже тиждень дрейфував у нейтральних водах

Lifeline підібрав у Середземному морі 234-х біженців та майже тиждень дрейфував у нейтральних водах

Капітан рятувального судна Lifeline німецької благодійної організації Mission Lifeline постане перед судом на Мальті. Німцю Клаусу-Петеру Райшу (Claus-Peter Reisch) мають висунути обвинувачення у понеділок, 2 липня. Йому закидають порушення правил реєстрації корабля, повідомив адвокат капітана на Мальті Ніл Фальцон.

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Судно Lifeline із врятованими біженцями має ввечері причалити до мальтійського берега. Вони будуть розподілені між вісьмома європейськими країнами, повідомив прем'єр Мальти Джозеф Мускат. (27.06.2018)

Німеччина активно повертає шукачів притулку до країн ЄС, де вони вперше потрапили на територію Євросоюзу. За січень-травень цього року було вислано 4100 мігрантів. (28.06.2018)

"Ми робитимемо все можливе для того, щоб внести ясність у це питання та переконатись у тому, що неурядові організації не опинились під прицілом за те, що рятують людей, які опинились у біді в морі", - наголосив адвокат, слова якого наводить агенція dpa.

Наміри висунути обвинувачення на адресу капітана Lifeline підтвердили в офісі прем'єр-міністра Мальти, проте не повідомили жодних подробиць.

Тим часом в організації Mission Lifeline висловлюють своє занепокоєння щодо можливості й надалі здійснювати рятувальну місію у Середземному морі. "Наша робота дуже ускладнена, і ми можемо щотижня мати таку ж ситуація, як з Lifeline", - заявила представниця організації Маріе Наcс (Marie Naass).

Нагадаємо, 27 червня Мальта погодилась прийняти у своєму порту рятувальне судно Lifeline, яке минулого тижня підібрало у Середземному морі 234-х біженців та майже тиждень дрейфувало у нейтральних водах. Корабель відмовились прийняти у портах Італії та Іспанії. Lifeline здійснював рятувальні заходи у морі під прапором Нідерландів, проте в уряді в Гаазі заперечують надання кораблю реєстрації в цій країні.

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