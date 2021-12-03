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Канцлер Німеччини - глава уряду Федеративної Республіки Німеччина.
Главою уряду Німеччини є федеральний канцлер, якого вибирає Бундестаг терміном на чотири роки. Канцлер формує федеральний уряд і визначає політичний курс країни.
Анґела Меркель йде з політики. Для політологів це є нагодою підсумувати, чи дієвою була відповідь Заходу на анексію Криму і війну на Донбасі, архітекторкою якої була канцлерка. Про це у Німеччині невдовзі вийде книжка.
Після 16 років на чолі уряду Німеччини Анґела Меркель виходить на пенсію. Що стало для неї найбільшим викликом за роки на посаді? І які тепер у неї плани на майбутнє? Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Анґела Меркель іде з великої політики. Вона належала до найбільш впливових світових політиків і не раз брала участь у вирішенні криз чи конфліктів. Під час роботи над документальним фільмом про неї DW взяла у інтерв'ю у низки колишніх світових топ-політиків, серед яких Джордж Буш, Тоні Блер, Володимир Медведєв, Франсуа Олланд, які розповіли про своє ставлення до Анґели Меркель.