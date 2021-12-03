Канцлер Німеччини

Анґела Меркель про проблему мігрантів, німецькі інтереси й політичну пенсію (11.11.2021)

Після 16 років на чолі уряду Німеччини Анґела Меркель виходить на пенсію. Що стало для неї найбільшим викликом за роки на посаді? І які тепер у неї плани на майбутнє? Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.