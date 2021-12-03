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Канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини - глава уряду Федеративної Республіки Німеччина.

Главою уряду Німеччини є федеральний канцлер, якого вибирає Бундестаг терміном на чотири роки. Канцлер формує федеральний уряд і визначає політичний курс країни.

Австрійський уряд і консервативну АНП має очолити Карл Негаммер

Австрійський уряд і консервативну АНП має очолити Карл Негаммер 03.12.2021

Чинний міністр внутрішніх справ Австрії очолить уряд країни та стане головою правлячої Австрійської народної партії (АНП). Його одноголосно було номіновано правлінням партії.

Кінець ери. Анґела Меркель - 16 років на чолі уряду Німеччини (фотогалерея)

Кінець ери. Анґела Меркель - 16 років на чолі уряду Німеччини (фотогалерея) 03.12.2021

Анґела Меркель офіційно залишає посаду канцлерки Німеччини, яку вона обіймала 16 років - з 2005 року. DW озирається на "еру Меркель".

Анґела Меркель йде з посади канцлерки під звуки панк-року

Анґела Меркель йде з посади канцлерки під звуки панк-року 02.12.2021

Плейлист, складений Анґелою Меркель для виконання військовим оркестром на урочистій церемонії проводів глави уряду, демонструє її почуття гумору та радість від того, чого вона досягла в житті.

Що робитиме Меркель на пенсії? (02.12.2021) 02.12.2021

Анґела Меркель 2 грудня офіційно прощається з посадою канцлерки Німеччини. Що вона робитиме після 16 років при владі і яку пенсію отримуватиме?

Треба позбутися ілюзій: німецький політолог про уроки агресії РФ на Донбасі

"Треба позбутися ілюзій": німецький політолог про уроки агресії РФ на Донбасі 29.11.2021

Анґела Меркель йде з політики. Для політологів це є нагодою підсумувати, чи дієвою була відповідь Заходу на анексію Криму і війну на Донбасі, архітекторкою якої була канцлерка. Про це у Німеччині невдовзі вийде книжка.
Меркель вдруге за тиждень обговорила з Лукашенком ситуацію на європейському кордоні

Меркель вдруге за тиждень обговорила з Лукашенком ситуацію на європейському кордоні 17.11.2021

Німецька канцлерка Анґела Меркель і білоруський правитель Олександр Лукашенко говорили про гуманітарні проблеми мігрантів і домовились про подальші перемовини між Білоруссю та ЄС.

Анґела Меркель про проблему мігрантів, німецькі інтереси й політичну пенсію (11.11.2021) 11.11.2021

Після 16 років на чолі уряду Німеччини Анґела Меркель виходить на пенсію. Що стало для неї найбільшим викликом за роки на посаді? І які тепер у неї плани на майбутнє? Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Меркель не збирається займатися політикою після виходу на пенсію

Меркель не збирається займатися політикою після виходу на пенсію 07.11.2021

Чинна німецька канцлерка Анґела Меркель не планує займатися політикою після завершення роботи на посаді. В ексклюзивному інтерв'ю DW вона сказала, що спершу хоче "відпочити", а також назвала найбільші виклики в роботі.
Анґела Меркель: Я завжди намагалася досягати компромісів

Анґела Меркель: Я завжди намагалася досягати компромісів 07.11.2021

В ексклюзивному інтерв'ю DW канцлерка Анґела Меркель розповіла про те, що стало для неї найбільшим викликом за роки перебування на посаді, а також про плани на майбутнє.
Меркель закликає ЄС дотримуватися кліматичних цілей попри енергетичну кризу

Меркель закликає ЄС дотримуватися кліматичних цілей попри енергетичну кризу 22.10.2021

Німецька канцлерка Меркель закликає Євросоюз дотримуватися поставлених кліматичних цілей попри цінову кризу на енергетичному ринку, яку вона називає тимчасовою.
Меркель закликала Ердогана до співпраці для уникнення нової хвилі біженців з Афганістану

Меркель закликала Ердогана до співпраці для уникнення нової хвилі біженців з Афганістану 16.10.2021

Під час прощального візиту до Туреччини канцлерка ФРН Анґела Меркель зазначила, що Афганістану необхідно надавати гуманітарну допомогу, інакше взимку країні загрожує катастрофа.
Меркель отримала Європейську премію імені Карла V

Меркель отримала Європейську премію імені Карла V 14.10.2021

Німецька канцлерка Анґела Меркель стала лауреаткою почесної нагороди, яку вручає Європейськоа та іберо-американська академія Фонду Юсте, за заслуги перед Європою.
Меркель наголосила на важливості безпеки Ізраїлю

Меркель наголосила на важливості безпеки Ізраїлю 10.10.2021

Питання безпеки Ізраїлю є важливим для кожного майбутнього німецького уряду, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Нафталі Беннетом.
Анґела Меркель у День німецької єдності закликала до збереження демократії

Анґела Меркель у День німецької єдності закликала до збереження демократії 03.10.2021

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у промові на урочистостях у День німецької єдності наголосила на важливості відстоювання здобутків демократії.

Що Меркель зробила для України за 16 років при владі (відео)

Що Меркель зробила для України за 16 років при владі (відео) 24.09.2021

Анґела Меркель 16 років очолювала уряд у Німеччині. Після виборів у Бундестаг 26 вересня та формування нової коаліції вона піде з посади канцлерки ФРН. Що вона зробила для України за час свого урядування?

Анґела Меркель: канцлерка в епоху криз. Документальний фільм DW (24.09.2021) 24.09.2021

Анґела Меркель іде з великої політики. Вона належала до найбільш впливових світових політиків і не раз брала участь у вирішенні криз чи конфліктів. Під час роботи над документальним фільмом про неї DW взяла у інтерв'ю у низки колишніх світових топ-політиків, серед яких Джордж Буш, Тоні Блер, Володимир Медведєв, Франсуа Олланд, які розповіли про своє ставлення до Анґели Меркель.
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