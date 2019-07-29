Кандидат Трампа вирішив не висуватися на посаду голови розвідки США

Конгресмен-республіканець Джон Реткліфф, якого президент США Дональд Трамп висунув на посаду директора Національної розвідки, зняв свою кандидатуру. "Замість того, щоб пережити місяці наклепів, а я пояснив Джону, як тяжко буде йому та його родині мати справу з цими людьми, Джон вирішив залишитися в Конгресі, де він виконує видатну роботу, представляючи жителів Техасу і нашої країни", - написав Трамп у соціальній мережі Twitter у п'ятницю, 2 серпня. Він пообіцяв найближчим часом представити нового кандидата на цю посаду.

Сам Реткліфф заявив, що залишається впевненим в тому, що міг би виконати цю роботу "об'єктивно, справедливо та доброчесно, як того заслуговують наші спецслужби". Однак він не хотів би дискусій навколо свого призначення, які зачіпатимуть питання національної безпеки та діяльності розвідки.

Раніше представники Демократичної партії жорстко розкритикували висуванця Трампа. Вони закинули йому брак професійного досвіду для посади голови Нацрозвідки. Трамп також підкреслив несправедливе ставлення до Реткліффа з боку деяких медіа. Минулого тижня ЗМІ поставили під сумнів кваліфікацію Реткліффа, додавши, що він міг повідомити недостовірну інформацію про свій досвід в якості федерального прокурора в Техасі, передає агенція новин AP.

Джон Реткліфф вважається прихильником політики Трампа. Раніше він "агресивно" допитував екс-спецпрокурора Роберта Мюллера, котрий свідчив у Конгресі, щодо ймовірного впливу Росії на вибори у США. Навіть після того, як Мюллер висловив занепокоєння, що Москва і зараз працює над втручанням у американські вибори, Реткліфф залишився зосередженим на тому, що американські спецслужби занадто сильно покладалися на судження опозиції у розслідуванні щодо зв'язків Трампа з РФ.

Нинішній глава Нацрозвідки США Ден Коутс подав у відставку та залишить свою посаду 15 серпня. Директор Національної розвідки координує і контролює діяльність cпецслужб Сполучених Штатів.