Кандидат в очільники Єврокомісії Вебер хоче розв'язати проблему Nord Stream 2 на рівні ЄС

Рішення про будівництво другого газопроводу дном Балтійського моря має прийматися не окремими країнами, а на загальноєвропейському рівні, впевнений головний кандидат Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту, німецький політик Манфред Вебер (Manfred Weber). Такі проекти, як "Північний потік-2", необхідно погоджувати з сусідами Німеччини, зокрема Данією, Польщею, балтійськими державами, але також і з Україною, заявив він в ефірі німецького суспільно-правового телеканалу ZDF вранці у п'ятницю, 26 квітня.

Вебер наголосив, що "в повній мірі" поважає позицію уряду ФРН, що виступає за будівництво газогону. Він також розуміє, що непросто зробити вибір між стабільністю енергопостачання і запобіганням серйозної енергетичної залежності від Росії. Разом з тим лідер фракції ЄНП в Європарламенті підкреслив, що має намір діяти в європейських інтересах.

"Я хотів би шукати баланс з урахуванням німецької позиції, але також і інших позицій", - підкреслив він. Одночасно Вебер нагадав, що він вже упродовж тривалого часу вважає за необхідне ретельно вивчити, чи дійсно необхідні Європі нові газопроводи. Крім того, він спростував думки, що зупинка реалізації проекту "Північний потік-2" може спричинити необхідність виплати компенсацій "Газпрому". Російський концерн, як і всі інші, має "поважати європейське право", наголосив політик.

Раніше Манфред Вебер неодноразово заявляв, що в разі обрання його головою Єврокомісії він має намір домогтися зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2". "У нас вже є інструменти для цього, наприклад, директива щодо газу та енергетики. І якщо я стану головою Єврокомісії, я ще раз розгляну їх і варіанти вплинути на цей проект на його вже просунутій стадії. Але моя позиція зрозуміла: "Північний потік-2" суперечить європейським інтересам і повинен бути заблокований", - наголосив він в березні в інтерв'ю польському Newsweek.

Шанс очолити Єврокомісію у Вебера з'явиться, якщо Європейська народна партія продемонструє хороший результат на виборах до Європарламенту 26 травня. У 2019 році в Брюсселі відбудеться масова ротація: свої посади залишать глава ЄЦБ Маріо Драгі, голова Європейської Ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

Нагадаємо, що газогін "Північний потік-2" проляже дном Балтійського моря. Його довжина становитиме понад 1200 кілометрів, пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Очікується, що трубопровід може запрацювати до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки не хоче втратити статус транзитера газу. Проект активно критикують США, Польща і країни Балтії. Вони застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. У Німеччині постійно наголошують, що проект економічний, а не політичний.