Канада закликає звільнити українських політв'язнів у Росії

Канада підтвердила свою позицію щодо засудження незаконної анексії Криму Росією і закликала РФ звільнити всіх незаконно утримуваних на її території українських громадян, в тому числі Олега Сенцова. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у суботу, 28 липня, на сайті уряду Канади.

"Канада підтверджує свою постійну відданість територіальній цілісності України і засуджує дії, вжиті Росією щодо насильницької інтеграції Кримського півострова до Росії", зокрема, відкриття мосту через Керченську протоку, йдеться в заяві. Нагадаємо, що в травні Керченський міст довжиною 19 кілометрів з'єднав материкову Росію та Крим, анексований РФ в березні 2014 року.

Канада також виступила із закликом звільнити всіх незаконно утримуваних у Росії громадян України, в тому числі режисера Олега Сенцова, якого незаконно вивезли з Криму до Росії та засудили до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у начебто створенні на території Криму терористичної організації. У заяві канадського уряду також ідеться про порушення прав людини, політичні репресії, переслідування інакодумців та придушення свободи слова в анексованому Російською Федерацією Криму.