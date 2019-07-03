 Канада дозволила продаж зброї Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2019

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Новини

Канада дозволила продаж зброї Україні

Канадський уряд додав Україну до списку країн, яким дозволено продавати зброю, повідомив прем'єр Джастін Трюдо. Обидві країни також працюватимуть над розширенням дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю.

Джастін Трюдо та Володимир Зеленський

Джастін Трюдо та Володимир Зеленський

Канада додала Україну в список країн, в які дозволено продавати канадську зброю, повідомив у вівторок, 2 липня, прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. "Так, ми просуваємося вперед в дискусіях з питання збройної підтримки України. Крім військової місії, в якій бере участь Канада, ми також додали Україну до списку для покупок канадської зброї. І це позитивне рішення", - сказав він на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським в Торонто.

Канадський прем'єр вказав, що вже є інвестиції з боку канадських компаній у виробництво боєприпасів в Україні. "І продовжимо працювати з Україною для того, щоб вона отримувала ту підтримку, яка їй потрібна з боку збройних сил Канади. Ми продовжимо операцію UNIFIER, і зробимо все, щоб Україна отримала необхідне обладнання", - зазначив він.

Україна, своєю чергою, зацікавлена посилити співпрацю з Канадою у військовій сфері, зазначив Володимир Зеленський. "Ми зацікавлені поглибити співпрацю з Канадою у військовій сфері. Це стосується, зокрема, канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року. Це вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності", - сказав він.

DW.COM

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Трюдо також наголосив, що для України важлива підтримка в питаннях незаконного вторгнення Росії. "І саме тому ми допомагаємо навчати українську армію, тренувати українських військовослужбовців. Також ми додали Україну до списку, який дозволяє експорт зброї. Ми визнаємо, що це те рішення, яке дозволяє нам боротися з діями Росії", - сказав він.

Окрім того обидві країни працюватимуть над посиленням двостороннього економічного співробітництва та розширенням дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій. "Важливе місце в українсько-канадських відносинах посідає торгово-економічне та інвестиційне співробітництво, і ми хотіли б його посилити. Тому наші сторони працюватимуть над розширенням дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій", - зазначив Зеленський.

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