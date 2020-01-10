Канада вимагає від Ірану співпраці в розслідуванні збиття літака МАУ

Міністр транспорту Канади Марк Гарно закликав владу Ірану до співпраці у розслідуванні збиття іранськими військовими пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України". Про це канадський урядовець заявив увечері середи, 15 січня.

16 січня в Лондоні пройде зустріч міністрів закордонних справ Канади, України, Швеції, Великобританії та Афганістану - тобто тих країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі. Учасники зустрічі так само намагатимуться домогтися від іранської влади "повної співпраці" в розслідуванні катастрофи, наголосив канадський урядовець.

"Канада не миритиметься з ситуацією, коли в нас є відчуття, що нам не надали ту інформацію, яку ми сподівалися отримати", - запевнив міністр транспорту Канади, якого цитує агенція новин AFP.

Крім того, Гарно вказав на важливість отримання від Ірану компенсації для родичів загиблих у авіакатастрофі поблизу Тегерана. "На даний момент найголовнішим нашим пріоритетом є підтримка родин та друзів 57 канадців, які втратили життя внаслідок цієї трагедії, - визнав урядовець. - Хоч ми не можемо повернути їм їхніх рідних, зате в нашій силі домогтися компенсації для них, що допоможе їм пережити цей непростий час".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав владу Ірану до повного розслідування обставин трагедії. Іран запросив канадських фахівців до участі в розслідуванні причин авіакатастрофи.

Як повідомлялося, 8 січня літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився одразу після вильоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, що перебували на борту, загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше в аерокосмічних силах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що їхній підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. За даними Ірану, український літак був помилково розпізнаний як крилата ракета. У його напрямку було випущено зенітну ракету малого радіусу дії, що вибухнула поруч із лайнером. Як стверджують у КВІР, в оператора зенітного ракетного комплексу було до десяти секунд для ухвалення рішення про запуск ракети, а через перешкоди у зв'язку він діяв самостійно.