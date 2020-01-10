 Канада вимагає від Ірану співпраці в розслідуванні збиття літака МАУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2020

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Новини

Канада вимагає від Ірану співпраці в розслідуванні збиття літака МАУ

Міністр транспорту Канади закликав Іран надати всю інформацію щодо обставин збиття літака МАУ. Канада, а також Україна, Швеція, Великобританія й Афганістан вимагатимуть від Тегерана співпраці у розслідуванні.

Міністр транспорту Канади Марк Гарно

Міністр транспорту Канади Марк Гарно вважає, що Канада отримала від Ірану не всю інформацію щодо обставин збиття літака МАУ

Міністр транспорту Канади Марк Гарно закликав владу Ірану до співпраці у розслідуванні збиття іранськими військовими пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України". Про це канадський урядовець заявив увечері середи, 15 січня.

16 січня в Лондоні пройде зустріч міністрів закордонних справ Канади, України, Швеції, Великобританії та Афганістану - тобто тих країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі. Учасники зустрічі так само намагатимуться домогтися від іранської влади "повної співпраці" в розслідуванні катастрофи, наголосив канадський урядовець.

"Канада не миритиметься з ситуацією, коли в нас є відчуття, що нам не надали ту інформацію, яку ми сподівалися отримати", - запевнив міністр транспорту Канади, якого цитує агенція новин AFP.

Крім того, Гарно вказав на важливість отримання від Ірану компенсації для родичів загиблих у авіакатастрофі поблизу Тегерана. "На даний момент найголовнішим нашим пріоритетом є підтримка родин та друзів 57 канадців, які втратили життя внаслідок цієї трагедії, - визнав урядовець. - Хоч ми не можемо повернути їм їхніх рідних, зате в нашій силі домогтися компенсації для них, що допоможе їм пережити цей непростий час".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав владу Ірану до повного розслідування обставин трагедії. Іран запросив канадських фахівців до участі в розслідуванні причин авіакатастрофи.

Як повідомлялося, 8 січня літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився одразу після вильоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, що перебували на борту, загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше в аерокосмічних силах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що їхній підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. За даними Ірану, український літак був помилково розпізнаний як крилата ракета. У його напрямку було випущено зенітну ракету малого радіусу дії, що вибухнула поруч із лайнером. Як стверджують у КВІР, в оператора зенітного ракетного комплексу було до десяти секунд для ухвалення рішення про запуск ракети, а через перешкоди у зв'язку він діяв самостійно.

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    Літак упав невдовзі після вильоту

    Лайнер "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), що летів рейсом PS752 Тегеран - Київ, зник з радарів через кілька хвилин після вильоту і впав у передмісті Тегерана о 6:10 за місцевим часом 8 січня. Усі 176 людей на борту, серед яких 11 українців, загинули. У літаку також перебували громадяни Ірану, Канади та інших держав.

  • Речі загиблих в авіакатастрофі пасажирів на місці падіння літака МАУ

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    Серед пасажирів - десятки дітей

    Більшість пасажирів летіла до Києва для пересадки на інші міжнародні рейси української авіакомпанії до Європи та Америки. Відповідно до списків загиблих, на борту літака перебувало до 30 дітей та підлітків. Наймолодший пасажир був 2018 року народження, найстаршому було 75 років. В авіакатастрофі загинули щонайменше 13 студентів і випускників іранського технологічного університету імені Шаріфа.

  • Літак Boeing 737-800 NG, фото 20 липня 2016 року

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    "Один з найкращих наших літаків"

    Рейс із Тегерана до Києва виконувався літаком Boeing 737-800 NG 2016 року випуску. Авіакомпанія МАУ того ж року взяла лайнер у лізинг у компанії-виробника. "Це був один з найкращих наших літаків з прекрасним професійним екіпажем", - заявив президент МАУ Євген Дихне. Востаннє літак пройшов повну технічну перевірку 6 січня.

  • У Борисполі небайдужі залишають квіти біля портретів загиблих в авіакатастрофі українського лайнера в Ірані

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Шок і жалоба в Києві

    Падіння літака під Тегераном стало першою авіакатастрофою авіакомпанії МАУ з моменту її заснування у 1992 році. Президент України Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби за загиблими.

  • На місці падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Тегеран залучив до розслідування Boeing та США

    Організація цивільної авіації Ірану після падіння літака створила комісію, яка з'ясовує причини аварії. До розслідування причин катастрофи долучилися також фахівці з України. Лише після оприлюднення звинувачень у збитті літака іранською ракетою Тегеран пообіцяв залучити до розслідування компанію-виробника лайнера Boeing та представників відомств США.

  • Уламки літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, який розбився поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Чорні скриньки пошкоджені

    Бортові самописці з лайнера були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Іран заявив, що здійснює експертизу скриньок, перш ніж передати їх українській стороні.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який упав поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    США та Канада перші сказали про влучання в літак ракети

    В Канаді заявили про наявність доказів збиття лайнера іранською ракетою. ЗМІ у США також писали, що є підтвердження цієї версії. Падіння літака сталося невдовзі після того, як Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку. І в США, і в Канаді припустили, що літак могли збити помилково. Іран спершу звинувачення відкидав, але 11 січня визнав збиття літака.

  • На місця падіння літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України поблизу Тегерана

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Київ оприлюднив версії трагедії

    У Києві спершу оприлюднили чотири версії подій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це ураження літака зенітною ракетою "Тор" російського виробництва, зіткнення з безпілотником або іншим літальним об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин або вибух у літаку внаслідок теракту. Володимир Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати всі наявні докази розслідувачам.

  • Уламок літака Міжнародних авіаліній України, який зазнав аварії поблизу Тегерана 8 січня

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Висновки іранських слідчих

    Іранська комісія з розслідування причин трагедії 9 січня повідомила, що літак загорівся в повітрі. За її даними, екіпаж лайнера намагався повернути літак в аеропорт Тегерана. При цьому, як повідомлялося, прохання про допомогу через радіозв'язок від екіпажу не надходило. І лише через два дні після цього Іран визнав факт збиття літака.

  • Амір-Алі Хаджізаде

    Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головні факти й відкриті питання

    Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака

    Командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської револції (КВІР) Амір-Алі Хаджізаде 11 січня заявив, що його підрозділ бере на себе "повну відповідальність" за ненавмисне збиття літака МАУ поблизу Тегерана. За його словами, літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було запущено ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером.

    Автор: Інна Завгородня, Лілія Ржеутська


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