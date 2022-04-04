Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Унаслідок стрілянини, відкритої невідомими по перехожих у місті Сакраменто, загинули 6 людей, ще 12 отримали поранення. Поліція розшукує двох нападників.
Легкий літак Cessna 340 розбився у штаті Каліфорнія. Незадовго до посадки він почав втрачати висоту й упав на житловий квартал. Загинули двоє людей, зокрема й пілот, ще двоє - постраждали.
Ілон Маск офіційно повідомив про перенесення штаб-квартири компанії Tesla з Каліфорнії до Техасу, де будується новий завод з виробництва електромобілів.
У Каліфорнії провалилася спроба відкликання губернатора. Це спеціальне голосування ініціювали республіканці, які хотіли поставити на місце демократа свого однопартійця.
Під час офіційного візиту в США президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії, повідомила посолка України Оксана Маркарова.
Клопотання 77-річного Серхана Серхана, який відсидів у в'язниці більше ніж пів століття, задоволено, але остаточне рішення про його звільнення буде ухвалено протягом трьох місяців.
В американській Каліфорнії пожежа знищила історічне містечко Грінвілл. Тим часом у російській Якутії палає майже 3,5 мільйона гектарів лісу.
Каліфорнійський стартап "телепортує" працівників по всьому світу. І це не традиційні офісні фахівці, а оператори навантажувачів на складах. Ось як це працює!
Загалом у західних штатах США зафіксували понад 70 масштабних лісових пожеж. Площа охоплених полум'ям угідь дорівнює площі Нью-Йорка. Від вогню в Аризоні загинули двоє пожежників.
Від украй високих температур можуть постраждати понад 30 мільйонів людей, застерігають американські метеорологи. Через потужні лісові пожежі населення в Каліфорнії закликали ощадити воду.
Після стрілянини у Сан-Хосе, внаслідок якої загинули восьмеро людей, президент США Джо Байден закликав Конгрес вжити негайних заходів для припинення хвилі насильства з застосуванням вогнепальної зброї.
Stratolaunch на прізвисько "Roc" - це найбільший літак у світі. Його саме випробовують у Каліфорнії. Розмах крил цього літака-носія на 29 метрів більше, ніж у АН-225 "Мрія".
Будинки з 3D-принтера стають реальністю. У Каліфорнії вже кілька фірм "друкують" будівлі. Завдяки технологіям, будинки зводять набагато швидше. Крім того, вони дешевші й екологічніші. Дивіться, як працює виробництво.
Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер у віці 87 років у Лос-Анджелесі. На початку січня Кінга госпіталізували з діагнозом COVID-19.
Згідно з офіційними результатами голосування в Каліфорнії, Байден подолав необхідний для його перемоги бар'єр. Тепер у нього достатньо голосів виборників для перемоги на виборах президента США.
Темпи переходу на електромобілі задають Китай та Каліфорнія. Прем'єр Баварії хотів би визначити конкретні дати відмови від двигунів внутрішнього згоряння. Він готує підґрунтя для майбутньої коаліції з Зеленими?
© 2022 Deutsche Welle |
Захист даних |
Дані про доступ для користувачів з обмеженими можливостями |
Legal notice |
Contact