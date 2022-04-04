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Каліфорнія

Поліція розшукує винуватців стрілянини у столиці Каліфорнії

Поліція розшукує винуватців стрілянини у столиці Каліфорнії 04.04.2022

Унаслідок стрілянини, відкритої невідомими по перехожих у місті Сакраменто, загинули 6 людей, ще 12 отримали поранення. Поліція розшукує двох нападників.
Літак упав на будинки в Каліфорнії: двоє загиблих

Літак упав на будинки в Каліфорнії: двоє загиблих 12.10.2021

Легкий літак Cessna 340 розбився у штаті Каліфорнія. Незадовго до посадки він почав втрачати висоту й упав на житловий квартал. Загинули двоє людей, зокрема й пілот, ще двоє - постраждали.
Ілон Маск перенесе штаб-квартиру Tesla з Кремнієвої долини

Ілон Маск перенесе штаб-квартиру Tesla з Кремнієвої долини 08.10.2021

Ілон Маск офіційно повідомив про перенесення штаб-квартири компанії Tesla з Каліфорнії до Техасу, де будується новий завод з виробництва електромобілів.
У Каліфорнії проголосували проти відкликання губернатора-демократа

У Каліфорнії проголосували проти відкликання губернатора-демократа 15.09.2021

У Каліфорнії провалилася спроба відкликання губернатора. Це спеціальне голосування ініціювали республіканці, які хотіли поставити на місце демократа свого однопартійця.

Володимир Зеленський розпочав візит до США

Володимир Зеленський розпочав візит до США 31.08.2021

Під час офіційного візиту в США президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії, повідомила посолка України Оксана Маркарова.
Вбивця сенатора Роберта Кеннеді може вийти на свободу

Вбивця сенатора Роберта Кеннеді може вийти на свободу 28.08.2021

Клопотання 77-річного Серхана Серхана, який відсидів у в'язниці більше ніж пів століття, задоволено, але остаточне рішення про його звільнення буде ухвалено протягом трьох місяців.
Лісові пожежі не вщухають у США та в Росії

Лісові пожежі не вщухають у США та в Росії 10.08.2021

В американській Каліфорнії пожежа знищила історічне містечко Грінвілл. Тим часом у російській Якутії палає майже 3,5 мільйона гектарів лісу.

Дистанційний вантажник: віддалена робота, доступна й жінкам (19.07.2021) 19.07.2021

Каліфорнійський стартап "телепортує" працівників по всьому світу. І це не традиційні офісні фахівці, а оператори навантажувачів на складах. Ось як це працює!

На Заході США вирують потужні лісові пожежі

На Заході США вирують потужні лісові пожежі 16.07.2021

Загалом у західних штатах США зафіксували понад 70 масштабних лісових пожеж. Площа охоплених полум'ям угідь дорівнює площі Нью-Йорка. Від вогню в Аризоні загинули двоє пожежників.

США: південно-західні штати потерпають від екстремальної спеки

США: південно-західні штати потерпають від екстремальної спеки 10.07.2021

Від украй високих температур можуть постраждати понад 30 мільйонів людей, застерігають американські метеорологи. Через потужні лісові пожежі населення в Каліфорнії закликали ощадити воду.
У США приспуcтили прапори через загиблих внаслідок стрілянини в Каліфорнії

У США приспуcтили прапори через загиблих внаслідок стрілянини в Каліфорнії 27.05.2021

Після стрілянини у Сан-Хосе, внаслідок якої загинули восьмеро людей, президент США Джо Байден закликав Конгрес вжити негайних заходів для припинення хвилі насильства з застосуванням вогнепальної зброї.

Найбільший літак у світі - конкуренція "Мрії"? (04.05.2021) 04.05.2021

Stratolaunch на прізвисько "Roc" - це найбільший літак у світі. Його саме випробовують у Каліфорнії. Розмах крил цього літака-носія на 29 метрів більше, ніж у АН-225 "Мрія".

Як "друкують" житлові будинки на 3D-принтері (26.04.2021) 26.04.2021

Будинки з 3D-принтера стають реальністю. У Каліфорнії вже кілька фірм "друкують" будівлі. Завдяки технологіям, будинки зводять набагато швидше. Крім того, вони дешевші й екологічніші. Дивіться, як працює виробництво.

Помер легендарний американський телеведучий Ларрі Кінг

Помер легендарний американський телеведучий Ларрі Кінг 23.01.2021

Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг помер у віці 87 років у Лос-Анджелесі. На початку січня Кінга госпіталізували з діагнозом COVID-19.
Вибори в США: Байден офіційно отримав достатньо голосів виборників для перемоги

Вибори в США: Байден офіційно отримав достатньо голосів виборників для перемоги 05.12.2020

Згідно з офіційними результатами голосування в Каліфорнії, Байден подолав необхідний для його перемоги бар'єр. Тепер у нього достатньо голосів виборників для перемоги на виборах президента США.
Чи заборонить Німеччина авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року?

Чи заборонить Німеччина авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року? 30.09.2020

Темпи переходу на електромобілі задають Китай та Каліфорнія. Прем'єр Баварії хотів би визначити конкретні дати відмови від двигунів внутрішнього згоряння. Він готує підґрунтя для майбутньої коаліції з Зеленими?
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