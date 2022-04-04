Каліфорнія

Найбільший літак у світі - конкуренція "Мрії"? (04.05.2021)

Stratolaunch на прізвисько "Roc" - це найбільший літак у світі. Його саме випробовують у Каліфорнії. Розмах крил цього літака-носія на 29 метрів більше, ніж у АН-225 "Мрія".