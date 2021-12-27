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Кале

Кале: Місто та муніципалітет у Франції.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - Європа у фокусі (відео)

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (відео) 27.12.2021

Місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Вражаючі долі біженців з табору в Кале. Шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Як столітні дуби мандрують до Китаю.

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (27.12.2021) 27.12.2021

Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.
80 мігрантів врятували біля берегів Франції

80 мігрантів врятували біля берегів Франції 26.07.2021

Патрульний катер ВМС Франції врятував 80 мігрантів і біженців у протоці Па-де-Кале після їхніх невдалих спроб дістатися до Великобританії на човнах.
Затори вантажівок біля Дувра поступово розсмоктуються, допомагають військові

Затори вантажівок біля Дувра поступово розсмоктуються, допомагають військові 25.12.2020

Після відновлення вантажних перевезень між Великобританією і Францією поліпшилася ситуація з заторами навколо Дувра. Французькі митники фіксують дедалі більше число вантажівок з Великобританії.
Поліція ліквідувала наметові табори мігрантів на півночі Парижа

Поліція ліквідувала наметові табори мігрантів на півночі Парижа 07.11.2019

Поліція вивезла понад 1600 мігрантів, які оселилися в наметах на півночі Парижа. Місцева влада пообіцяла знести й інші табори після того, як уряд оголосив жорсткішу міграційну політику.
У Кале виявили вісім мігрантів у причепі-холодильнику вантажівки

У Кале виявили вісім мігрантів у причепі-холодильнику вантажівки 27.10.2019

Серед виявлених у Кале мігрантів четверо дітей. Усіх їх з симптомами легкого переохолодження доставили до лікарні.
Броколі, капуста та кале: джерела молекул, що стримують рак

Броколі, капуста та кале: джерела молекул, що стримують рак 21.05.2019

Науковці виявили, що хрестоцвітні містять молекули, які здатні блокувати гени, що стимулюють розвиток раку. Це допоможе розробити нові підходи у лікуванні ракових захворювань.

Мігранти на півдня зупинили рух поромів Ла-Маншем

Мігранти на півдня зупинили рух поромів Ла-Маншем 03.03.2019

Рух поромів між Францією та Великобританією був призупинений у неділю через мігрантів, які забралися на одне з суден. Через це було скасовано чотири рейси.

У Франції ліквідували табір мігрантів біля Дюнкерка

У Франції ліквідували табір мігрантів біля Дюнкерка 06.09.2018

Табір зі сотнями біженців у комуні Гранд-Сент ліквідували правоохоронці. Мігранти можуть надати заяви на отримання притулку у Франції.
Кале: четверо у критичному стані після масової бійки біженців

Кале: четверо у критичному стані після масової бійки біженців 02.02.2018

Сутички почалися у черзі за їжею. Билися вихідці з Афганістану та Еритреї, постраждали і поліцейські.
Мей і Макрон домовилися про посилення контролю на кордоні в Кале

Мей і Макрон домовилися про посилення контролю на кордоні в Кале 18.01.2018

В рамках домовленостей, досягнутих на переговорах між лідерами Франції та Великобританії, Лондон погодився виділити близько 50 мільйонів євро на додаткові заходи безпеки у Кале.

Макрон обіцяє не допустити нових джунглів біженців у Кале

Макрон обіцяє не допустити нових "джунглів" біженців у Кале 16.01.2018

Париж має намір змінити угоду з Лондоном, згідно з якою прикордонний контроль для осіб, які прямують до Великобританії через Ла-Манш, здійснюється у французькому місті Кале.

Біженці з Кале пристосовуються до життя у Великобританії

Біженці з Кале пристосовуються до життя у Великобританії 06.01.2017

Як молодим біженцям, яких Великобританія прийняла до себе після ліквідації табору в Кале, вдається інтегруватися в місцеве суспільство?

З табору "Джунглі" під Кале вивезли всіх мігрантів (26.10.2016) 26.10.2016

Влада Франції заявила про успішне переселення понад 6 тисяч біженців зі стихійного табору, з якого мігранти роками намагалися потрапити до Великобританії.

Із табору Джунглі в Кале вивезли всіх біженців

Із табору "Джунглі" в Кале вивезли всіх біженців 26.10.2016

Місію виконано - в таборі "Джунглі" не лишилося мігрантів, повідомила представниця місцевої влади Кале. За офіційними даними, в "Джунглях" мешкали понад шість тисяч людей.
Коментар: Як Джунглі в Кале стали соромом Європи

Коментар: Як "Джунглі" в Кале стали соромом Європи 26.10.2016

Ліквідацією "Джунглів" у Кале французький уряд намагається скинути тягар з плечей. Це ознака безвідповідальності, переконана Барбара Везель.
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