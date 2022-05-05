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Кавказ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кавказ".

Кавказ є гірським масивом між Чорним та Каспійським морями. Кавказ охоплює території Росії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Брати Міхеіла Саакашвілі зібрали масову акцію протесту

Брати Міхеіла Саакашвілі зібрали масову акцію протесту 05.05.2022

Сім'я Саакашвілі вимагає відправити його на лікування до закордонної клініки або хоча б до багатопрофільної лікарні у зв'язку із погіршенням здоров'я третього президента Грузії.
Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра

Вірменія: масові протести у Єревані, опозиція вимагає відставки прем'єра 01.05.2022

Тисячі вірмен вийшли на мітинг опозиції у Єревані, щоб висловитися проти поступок на користь Азербайджану у конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Демонстранти вимагають відставки прем'єра Пашиняна.
Помічник генсека НАТО підтвердив політику відкритих дверей щодо Грузії

Помічник генсека НАТО підтвердив політику відкритих дверей щодо Грузії 20.04.2022

За словами Джеймса Аппатурая, НАТО вважає Грузію одним із "найближчих партнерів". Заступник генсека відвідав Тбілісі, щоб "обговорити практичні кроки" для подальшої співпраці.
Південна Осетія має намір приєднатися до Росії

Південна Осетія має намір приєднатися до Росії 30.03.2022

У Південній Осетії після 10 квітня хочуть провести референдум про приєднання до Росії. В Абхазії натомість заявили, що не підуть на такий крок.

"Борітеся - поборете!" - до дня народження Тараса Шевченка (09.03.2022) 09.03.2022

З нагоди дня народження Тараса Григоровича Шевченка співробітники DW різних національностей прочитали уривок з поеми "Кавказ" українською мовою.
Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених

Нагірний Карабах: Азербайджан передав Вірменії 10 військовополонених 19.12.2021

За посередництва Євросоюзу Азербайджан звільнив 10 вірменських військових, затриманих у листопаді цього року. У ЄС назвали це важливим жестом у вирішенні гуманітарних питань.
Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я

Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я 16.11.2021

Чергове кількаденне загострення на кордоні Вірменії і Азербайджану припинилося. За даними міноборони РФ, бойові сутички армій двох країн більше не ведуться.
Як у Тбілісі вимагали звільнити Саакашвілі

Як у Тбілісі вимагали звільнити Саакашвілі 15.10.2021

14 жовтня опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" знову зажадала негайного звільнення колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі. Репортаж DW про те, як пройшла акція.
Чотири опозиційні грузинські телеканали на добу припинили мовлення

Чотири опозиційні грузинські телеканали на добу припинили мовлення 14.07.2021

Чотири опозиційні телеканали Грузії на 24 години припинили мовлення на знак протесту проти насильства над журналістами. Керівництво каналів вимагає від влади покарати причетних до насильства.
Учасники масової акції в Тбілісі вимагають відставки уряду

Учасники масової акції в Тбілісі вимагають відставки уряду 11.07.2021

Люди зібралися на масову акцію протесту біля парламенту Грузії після смерті журналіста, жорстоко побитого противниками ЛГБТК під час заворушень 5 липня.
ЛГБТК-марш у Тбілісі скасували через напади гомофобів

ЛГБТК-марш у Тбілісі скасували через напади гомофобів 05.07.2021

Журналісти й оператори низки ЗМІ постраждали в результаті нападів радикально налаштованих противників прайд-параду в Тбілісі. Через спалах насильства організатори скасували захід незадовго до його проведення.
НАТО збирається розширювати свою присутність в Чорноморському регіоні

НАТО збирається розширювати свою присутність в Чорноморському регіоні 18.03.2021

Розширення присутності НАТО в Чорноморському регіоні пов'язано з нарощуванням Росією військової сили в анексованому нею Криму, вказав генсек альянсу Єнс Столтенберг.
У Вірменії опозиція не погоджується на дострокові вибори без відставки Пашиняна

У Вірменії опозиція не погоджується на дострокові вибори без відставки Пашиняна 26.12.2020

Представники кількох опозиційних партій Вірменії відкинули пропозицію прем'єр-міністра Нікола Пашиняна щодо дострокових виборів та вимагають його негайної відставки.
Прем'єр Вірменії погодився на дострокові вибори в 2021 році

Прем'єр Вірменії погодився на дострокові вибори в 2021 році 25.12.2020

Нікол Пашинян запросив політичні сили до консультацій щодо проведення в 2021 році позачергових парламентських виборів. Він запевнив, що готовий залишити посаду, але тільки в результаті виборів.
У Єревані під час акції протесту виникли сутички, десятки затриманих

У Єревані під час акції протесту виникли сутички, десятки затриманих 24.12.2020

У столиці Вірменії під час антиурядової акції виникли сутички демонстрантів з поліцією, затримано до 70 людей. Мітингарі вимагають відставки прем'єра країни Нікола Пашиняна.
У Вірменії десятки тисяч мітингарів вимагали відставки прем'єра Пашиняна

У Вірменії десятки тисяч мітингарів вимагали відставки прем'єра Пашиняна 22.12.2020

Протестувальники покладають на уряд Нікола Пашиняна відповідальність за поразку в війні за Нагірний Карабах та нинішню економічну кризу.

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