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Кавказ є гірським масивом між Чорним та Каспійським морями. Кавказ охоплює території Росії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.