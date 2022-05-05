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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кавказ".
Кавказ є гірським масивом між Чорним та Каспійським морями. Кавказ охоплює території Росії, Грузії, Азербайджану та Вірменії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.