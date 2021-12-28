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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кава".
Напій, який виготовляється зі смажених кавових бобів. Особливість кави – збадьорлива дія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Більшість кафе і ресторанів у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні та кондитерські намагаються не закриватися і працювати далі в умовах карантину. Досвід, який можна запозичити. Як вони це роблять, дивіться у репортажі DW.