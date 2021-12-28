Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кава

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кава".

Напій, який виготовляється зі смажених кавових бобів. Особливість кави – збадьорлива дія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як у Львові кавовою гущею з ожеледицею борються (28.12.2021) 28.12.2021

У Львові вже рік як кавову гущу не викидають, а використовують для комунальних потреб. Окрім боротьби з ожеледицею, кавову гущу тепер почали використовувати і для компосту.

Як кавові зерна енергією сонця обсмажують (30.11.2021) 30.11.2021

Сонце замість розетки. Італійці придумали, як обсмажувати кавові зерна під впливом сонячних променів. При цьому не виділяється СО2. Дивіться самі!

"Фарширована" кава: кокаїн у кавових зернах (21.07.2020) 21.07.2020

Каву, яку "нафарширували" кокаїном, намагалися доправити з Колумбії до Італії. Білий порошок містився у 500 кавових зернах. Товар виявили в аеропорту Мілана.

Послаблення карантину: у Києві дозволять продавати каву на винос

Послаблення карантину: у Києві дозволять продавати каву на винос 04.05.2020

Віталій Кличко після спілкування з підприємцями анонсував дозвіл продажу кави на винос у Києві. Відповідне рішення має ухвалити комісія з надзвичайних ситуацій Києва 5 травня.
Як кав'ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео)

Як кав'ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео) 14.04.2020

Більшість кафе і ресторанів у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні й кондитерські намагаються не закриватися і працювати далі в умовах карантину. Як виживає малий і середній бізнес в умовах пандемії?

Кава із собою і тістечка з доставкою: як кафе у Німеччині виживають в умовах карантину (09.04.2020) 09.04.2020

Більшість кафе і ресторанів у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні та кондитерські намагаються не закриватися і працювати далі в умовах карантину. Досвід, який можна запозичити. Як вони це роблять, дивіться у репортажі DW.

Каліфорнія проти одноразового посуду (02.01.2020) 02.01.2020

У Каліфорнії стало трендом відмовлятися від одноразових пластикових стаканчиків у кав'ярнях. Замість цього клієнтів просять приносити своє горнятко. А хто забув - може взяти склянку в оренду.

Найдорожчий у світі шоколад виготовили у Індії (24.10.2019) 24.10.2019

Найдорожчий у світі шоколад за ціною майже 6 тисяч євро за кілограм виготовили у Мумбаї в Індії. Кожна трюфельна цукерка з чорного, молочного або білого шоколаду коштує близько 84 євро.

Чемпіонат світу з лате-арту: у Берліні обирають найкращого бариста (07.06.2019) 07.06.2019

Чемпіонати світу проводяться не лише у спорті, але й у мистецтві малюнків на кавовій пінці. Конкурсанти мають приготувати лате з різними зображеннями. Таку красу навіть шкода пити!
Чи боїться Львів приходу до влади Зеленського? (відео)

Чи боїться Львів приходу до влади Зеленського? (відео) 18.04.2019

Петро Порошенко переміг у першому турі лише у двох областях - Львівській та Тернопільській. Кореспондентка DW побувала у Львові, щоб побачити, як городяни налаштовані перед другим туром.

Львівщина за Порошенка, Або нелегке життя прихильників Зеленського у Львові (18.04.2019) 18.04.2019

Петро Порошенко переміг у першому турі лише у двох областях - Львівській та Тернопільській. Кореспондентка DW дізнавалась у Львові, як городяни налаштовані перед другим туром.

Чаювання по-німецьки: що таке східнофризький чайний ритуал?

Чаювання по-німецьки: що таке східнофризький чайний ритуал? 26.10.2018

Британці відомі на весь світ своїми чайними традиціями. Однак, коли йдеться про обсяги споживання, підданих Її Величності випереджає один німецький регіон. Що таке східнофризький чайний ритуал?

Як Могеріні відмовилася від кави з рук росіян (26.09.2018) 26.09.2018

Інцидент стався під час зустрічі Верховної представниці ЄС із зовнішної політики з російською делегацією на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Друге життя паперового стаканчика (16.08.2018) 16.08.2018

У Києві з'являються перші урни для паперових кавових стаканчиків. З них горнятка їдуть не на сміттєзвалище, а на переробку. Там їм дають нове життя у вигляді зошита чи шкільного щоденника.

Які продукти подовжують життя, а які - ні (фотогалерея) 26.07.2018

Що корисно їсти й пити, а що шкідливо? Лікарі дають різні, часом суперечливі поради. Спробуємо розібратись.

Які продукти подовжують життя, а які - ні

Які продукти подовжують життя, а які - ні 26.07.2018

Що корисно їсти й пити, а що шкідливо? Лікарі дають різні, часом суперечливі поради. Спробуємо розібратись.

Інші статті