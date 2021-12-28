Кава із собою і тістечка з доставкою: як кафе у Німеччині виживають в умовах карантину (09.04.2020)

Більшість кафе і ресторанів у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні та кондитерські намагаються не закриватися і працювати далі в умовах карантину. Досвід, який можна запозичити. Як вони це роблять, дивіться у репортажі DW.