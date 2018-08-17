Кабул заявив про ліквідацію лідера "Ісламської держави" в Афганістані

Лідера афганського крила терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) було вбито внаслідок серії авіаударів. Про це у неділю, 26 серпня, повідомила афганська спецслужба Національний директорат безпеки (NDS). У поширеному повідомленні спецслужби йдеться, що Саад Архабі разом з десятьма своїми прибічниками загинув напередодні ввечері у провінції Нангархар. Окрім того, повідомляється про знищення двох таборів бойовиків ІД і великої кількості зброї та боєприпасів. У поширеному повідомленні не вказується, хто здійснив авіаудар: американська чи афганська авіація.

Саад Архабі був уже четвертим керівником ІД у Афганістані. Його попередники були так само убиті за допомогою авіаударів. Востаннє повідомлялося про ліквідацію голови ІД в Афганістані Абу Саєда, якого американські військові вбили у липні 2017 року в провінції Кунар.

ІД має не більше трьох тисяч бойовиків у Афганістані, зазначає інформагенція dpa. Тривалий час вони діяли лише у згаданих вище провінціях Кунар та Нангархар на сході країни. Головною ісламістською силою в Афганістані залишається "Талібан", який також веде боротьбу проти ІД - переважно через контроль над територією. 1 серпня понад 150 бойовиків ІД здалися афганським військам у провінції Джаузджан, що в армії та "Талібані" назвали кінцем присутності ІД на півночі Афганістану.