 Кабул заявив про ліквідацію лідера ″Ісламської держави″ в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2018

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Новини

Кабул заявив про ліквідацію лідера "Ісламської держави" в Афганістані

Кабул заявляє про вбивство Саада Архабі, який був уже четвертим лідером "Ісламської держави" в Афганістані, починаючи з 2014 року. Його попередників було також вбито за допомогою авіаударів.

Дим піднімається над знищеними таборами ІД на сході Афганістану

Дим піднімається над знищеними таборами ІД на сході Афганістану

Лідера афганського крила терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) було вбито внаслідок серії авіаударів. Про це у неділю, 26 серпня, повідомила афганська спецслужба Національний директорат безпеки (NDS). У поширеному повідомленні спецслужби йдеться, що Саад Архабі разом з десятьма своїми прибічниками загинув напередодні ввечері у провінції Нангархар. Окрім того, повідомляється про знищення двох таборів бойовиків ІД і великої кількості зброї та боєприпасів. У поширеному повідомленні не вказується, хто здійснив авіаудар: американська чи афганська авіація.

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Представники уряду Афганістану не поїдуть на мирні переговори у Москві. Глава МЗС Росії Сергій Лавров анонсував участь у них членів руху "Талібан". (22.08.2018)

Бойовики "Талібану" відпустили 144-ох пасажирів автобусів, котрих вони захопили вранці на півночі Афганістану. Ще 21 особа залишається в заручниках у талібів. (20.08.2018)

Саад Архабі був уже четвертим керівником ІД у Афганістані. Його попередники були так само убиті за допомогою авіаударів. Востаннє повідомлялося про ліквідацію голови ІД в Афганістані Абу Саєда, якого американські військові вбили у липні 2017 року в провінції Кунар.

ІД має не більше трьох тисяч бойовиків у Афганістані, зазначає інформагенція dpa. Тривалий час вони діяли лише у згаданих вище провінціях Кунар та Нангархар на сході країни. Головною ісламістською силою в Афганістані залишається "Талібан", який також веде боротьбу проти ІД - переважно через контроль над територією. 1 серпня понад 150 бойовиків ІД здалися афганським військам у провінції Джаузджан, що в армії та "Талібані" назвали кінцем присутності ІД на півночі Афганістану.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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