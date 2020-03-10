Кабмін призначив в.о. міністра освіти України

Кабінет Міністрів України на засіданні у четвер, 25 червня, призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки. Уряд призначив Шкарлета заступником міністра освіти, а також поклав на нього обов'язки в.о. міністра, передає агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Шкарлет - доктор економічних наук, з травня 2010 року - ректор Чернігівського національного технологічного університету. У 2010 році Шкарлет балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". Тоді в інтерв'ю він запевняв, що підтримував експрезидента Віктора Януковича на виборах у 2004-му та в 2010 році. У 2015 році знову намагався потрапити до Чернігівської облради. Цього разу - від партії "Блоку Петра Порошенка", щоправда, безуспішно.

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Шкарлет задекларував 513 тисяч гривень доходів за 2019 рік.

Співбесіду зі Шкарлетом профільний Комітет Верховної Ради провів ще 3 червня. Наступного дня колишня міністерка освіти Ганна Новосад звинуватила його в плагіаті як мінімум трьох наукових робіт. Вона послалася на публікації сайту "помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях". Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.

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18 червня парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій відмовився підтримати кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти, якого немає в Україні з березня 2020 року, коли у відставку була відправлена вищезгадана Ганна Новосад. Під час розгляду питання під стінами ВР відбулася акція протесту проти його призначення. Учасники акції протесту тримали плакати з написами "Я навчу вас красти. Ctrl + C, Ctrl + V. Шкарлет". Також на акції виступили з перформансом "паровозик плагіату", в якому висміювали плагіат в наукових роботах Шкарлета і діяльність у лавах "Партії регіонів".