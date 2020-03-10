 Кабмін призначив в.о. міністра освіти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2020

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Новини

Кабмін призначив в.о. міністра освіти України

Уряд України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти. Раніше профільний комітет Верховної Ради не підтримав призначення його міністром.

Кабмін призначив в. о. міністра освіти Сергія Шкарлета

Кабмін призначив в. о. міністра освіти Сергія Шкарлета

Кабінет Міністрів України на засіданні у четвер, 25 червня, призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки. Уряд призначив Шкарлета заступником міністра освіти, а також поклав на нього обов'язки в.о. міністра, передає агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Шкарлет - доктор економічних наук, з травня 2010 року - ректор Чернігівського національного технологічного університету. У 2010 році Шкарлет балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". Тоді в інтерв'ю він запевняв, що підтримував експрезидента Віктора Януковича на виборах у 2004-му та в 2010 році. У 2015 році знову намагався потрапити до Чернігівської облради. Цього разу - від партії "Блоку Петра Порошенка", щоправда, безуспішно.

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Шкарлет задекларував 513 тисяч гривень доходів за 2019 рік.

Співбесіду зі Шкарлетом профільний Комітет Верховної Ради провів ще 3 червня. Наступного дня колишня міністерка освіти Ганна Новосад звинуватила його в плагіаті як мінімум трьох наукових робіт. Вона послалася на публікації сайту "помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях". Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.

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18 червня парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій відмовився підтримати кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти, якого немає в Україні з березня 2020 року, коли у відставку була відправлена вищезгадана Ганна Новосад. Під час розгляду питання під стінами ВР відбулася акція протесту проти його призначення. Учасники акції протесту тримали плакати з написами "Я навчу вас красти. Ctrl + C, Ctrl + V. Шкарлет". Також на акції виступили з перформансом "паровозик плагіату", в якому висміювали плагіат в наукових роботах Шкарлета і діяльність у лавах "Партії регіонів".

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