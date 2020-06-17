 Міносвіти прокоментувало законопроєкт Зеленського про звільнення від ЗНО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2020

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Новини

Міносвіти прокоментувало законопроєкт Зеленського про звільнення від ЗНО

У міністерстві освіти України наголошують, що у законопроєкті Володимира Зеленського про завершення цьогоріч навчального року мова про скасування ЗНО не йде.

У міносвіти пояснюють, що скасування ЗНО не буде

У міносвіти пояснюють, що скасування ЗНО не буде

Новини про те, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про скасування обов'язкового ЗНО не відповідають дійсності. Про це пресслужба міносвіти України повідомила у середу, 17 червня, на офіційний сторінці у Facebook.

"Законопроєкт не скасовує обов'язкового ЗНО. Він робить добровільним складання державної підсумкової атестації у формі ЗНО", - наводить пресслужба коментар тимчасової виконувачки обов'язків міністра освіти і науки Любомири Мандзій.

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У повідомленні зазначається, що за законопроєктом, "випускники цього року можуть добровільно скласти ДПА у формі ЗНО. ЗНО було і залишається обов'язковим для вступу до закладів вищої освіти".

Скласти зовнішнє тестування можуть також і випускники інших років, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2020 році.

Як повідомлялося, 17 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує через ситуацію з поширенням COVID-19 звільнити від проходження державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році.

"Установити, що у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації", - йдеться у тексті законопроєкту№ 3669 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року", отриманого Верховною Радою 17 червня.

"Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі цу формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - йдеться в тексті законопроєкту. 

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