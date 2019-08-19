Кабмін погодив звільнення голів Київської та Луганської ОДА

Кабінет Міністрів України на засіданні в неділю, 20 жовтня, погодив звільнення голів Київської та Луганської обласних державних адміністрацій (ОДА) - Михайла Бно-Айріяна та Віталія Комарницького відповідно. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Раніше цього дня Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку, скан-копію якої виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Про причини відставки він не повідомив. На пост голови Київської ОДА Бно-Айріяна президент України Володимир Зеленський призначив 10 липня, а Віталія Комарницького на посаду голови Луганської ОДА було призначено 7 липня цього року.

Крім того, на засіданні 20 жовтня уряд погодив призначення на посади голів п'ятьох ОДА. Йдеться про призначення Олексія Чернишова головою Київської ОДА, Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА, Сергія Гайдая головою Луганської ОДА, Олексія Кучера головою Харківської ОДА та Андрія Прокопенка головою Чернігівської ОДА.

Голів місцевих держадміністрацій призначає та звіьняє відповідними указами президент України за поданням уряду.