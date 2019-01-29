Кабмін знизив норми споживання газу для населення без лічильників

Кабінет міністрів України знизив норму споживання газу населенням без лічильників. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 30 січня, передає інформагенція "Українські Новини".

Згідно з ухваленим рішенням, за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норму споживання газу знижено з 9,8 до 3,29 кубічних метра на одну людину на місяць. Ухвалене зниження кількості споживання газу стосується всіх поставок газу споживачам з 9 серпня 2018 року.

"Ми повертаємося до тих норм - була 3,3 (куб. м газу на одну особу на місяць - Ред.) буде 3,29 - на 0,1 менше. І в такий спосіб, щоб люди платили згідно зі справедливим обсягом, а не завищеним", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Також Кабмін знизив норму споживання газу для споживачів за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача з 18,3 до 5,39 кубометра. Для тих, хто використовує газову плиту і водонагрівач, із 23,6 до 10,49 кубометра.

Уряд також постановив, що не допускається нарахування та облік заборгованості на особистому рахунку побутового споживача за газ, яка виникла у зв'язку з припиненням дії постанов уряду щодо норм споживання газу населенням, ухвалених у 2015-2016 роках.

Крім того, уряд рекомендував НАК "Нафтогаз України" та регіональним газорозподільчим компаніям оснастити до кінця року 3,3 мільйона осель українців приладами обліку газу. За словами міністра енергетики України Ігоря Насалика, встановлення індивідуальних вузлів обліку газу, спожитого у побуті, може обійтися НАК "Нафтогаз" у близько 2,5 мільярда гривень. "Назвати точну суму складно, оскільки йдеться про майже 3,3 мільйона споживачів", - сказав Насалик, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".