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Ігор Насалик - український політик, колишній міністр енергетики й вугільної промисловості. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Насалик".
Ігор Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з 2016 року до 2019 року. До того він був депутатом Верховної Ради України від партії "Блок Петра Порошенка". Насалик був депутатом Верховної Ради 3-го та 4-го скликань. У період між 2002 та 2006 роками Ігор Насалик кілька разів змінював парламентську фракцію, а саме - він був членом фракції "Наша Україна", потім - "Регіони України", Українська Народна Партія, Блок Юлії Тимошенко. Насалик тричі переобирався на посаду міського голови Калуша Івано-Франківської області.
Через домашні сонячні електростанції тарифи на електроенергію для населення можуть зрости до 4 гривень, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. DW перевірила, чи це дійсно так.
Антрацит в Україні видобувають лише на території самопроголошених ЛНР та ДНР або завозять з-за кордону. Через два роки Україна зможе повністю відмовитися від антрациту, стверджує міністр енергетики Ігор Насалик. Чи можливо це?
Міністр енергетики України назвав ухвалене рішення про припинення постачань електроенергії до "ЛНР" економічним, а не політичним. Після погашення боргів з боку проросійських сепаратистів Україна готова його відновити.