Ігор Насалик - український політик, колишній міністр енергетики й вугільної промисловості. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Насалик".

Ігор Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з 2016 року до 2019 року. До того він був депутатом Верховної Ради України від партії "Блок Петра Порошенка". Насалик був депутатом Верховної Ради 3-го та 4-го скликань. У період між 2002 та 2006 роками Ігор Насалик кілька разів змінював парламентську фракцію, а саме - він був членом фракції "Наша Україна", потім - "Регіони України", Українська Народна Партія, Блок Юлії Тимошенко. Насалик тричі переобирався на посаду міського голови Калуша Івано-Франківської області.