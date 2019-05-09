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Ігор Насалик

Ігор Насалик - український політик, колишній міністр енергетики й вугільної промисловості. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Насалик".

Ігор Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з 2016 року до 2019 року. До того він був депутатом Верховної Ради України від партії "Блок Петра Порошенка". Насалик був депутатом Верховної Ради 3-го та 4-го скликань. У період між 2002 та 2006 роками Ігор Насалик кілька разів змінював парламентську фракцію, а саме - він був членом фракції "Наша Україна", потім - "Регіони України", Українська Народна Партія, Блок Юлії Тимошенко. Насалик тричі переобирався на посаду міського голови Калуша Івано-Франківської області.

Чи дійсно через домашні сонячні панелі подорожчає електроенергія? Фактчек DW (відео)

Чи дійсно через домашні сонячні панелі подорожчає електроенергія? Фактчек DW (відео) 09.05.2019

Через домашні сонячні електростанції тарифи на електроенергію для населення можуть зрости до 4 гривень, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. DW перевірила, чи це дійсно так.

Чи дійсно через домашні сонячні панелі подорожчає електроенергія? Фактчек DW (08.05.2019) 09.05.2019

Через домашні сонячні електростанції тарифи на електроенергію для населення можуть зрости до 4 гривень, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. DW перевірила, чи це дійсно так.
Кабмін знизив норми споживання газу для населення без лічильників

Кабмін знизив норми споживання газу для населення без лічильників 30.01.2019

Споживач без лічильника з газовою плитою та централізованим опаленням платитиме за 3,29 кубічних метра на місяць на одну людину замість 9,8. Відповідне рішення ухвалив український уряд.
Україна зробила перші кроки до незалежності від російської електрики

Україна зробила перші кроки до незалежності від російської електрики 25.06.2018

Україна зробила перші кроки, аби відділитися від спільної з Росією енергосистеми та приєднатися до європейських мереж. Що Україні ще треба зробити та чи не зростуть через це ціни на електроенергію?
В Україні через суперечку з Газпромом обмежують споживання газу

В Україні через суперечку з "Газпромом" обмежують споживання газу 02.03.2018

Через суперечку з "Газпромом" в Україні тимчасово обмежили споживання газу генерувальними компаніями. Навчальним закладам також рекомендували призупинити роботу до 6 березня.
Фактчек: чи зможе Україна без антрациту після 2019? (відео)

Фактчек: чи зможе Україна без антрациту після 2019? (відео) 10.08.2017

Міністр енергетики України Ігор Насалик заявив, що через два роки Україна зможе повністю відмовитися від антрациту. Чи так це насправді?

Фактчек DW: чи зможе Україна відмовитися від антрациту до 2019 року (09.08.2017) 09.08.2017

Антрацит в Україні видобувають лише на території самопроголошених ЛНР та ДНР або завозять з-за кордону. Через два роки Україна зможе повністю відмовитися від антрациту, стверджує міністр енергетики Ігор Насалик. Чи можливо це?

Насалик: Україна відновить електропостачання до ЛНР у разі погашення боргів

Насалик: Україна відновить електропостачання до "ЛНР" у разі погашення боргів 25.04.2017

Міністр енергетики України назвав ухвалене рішення про припинення постачань електроенергії до "ЛНР" економічним, а не політичним. Після погашення боргів з боку проросійських сепаратистів Україна готова його відновити.

Чи перекинеться цивільна блокада на торгівлю з Росією

Чи перекинеться "цивільна блокада" на торгівлю з Росією 01.04.2017

Ветерани добровольчих батальйонів обіцяють з 2 квітня поширити так звану "цивільну блокаду" на залізничне сполучення з Росією. DW з'ясовувала можливі наслідки.
Уряд України запровадив надзвичайний стан в енергетиці

Уряд України запровадив надзвичайний стан в енергетиці 15.02.2017

Кабмін України через брак антрациту для електростанцій запровадив надзвичайний стан в енергетиці. Прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв швидкі заходи.
Міненерго ініціює надзвичайний стан в енергетиці

Міненерго ініціює надзвичайний стан в енергетиці 13.02.2017

Семи областям України можуть загрожувати відключення енергії через блокаду постачання антрациту з неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей.
Україна готова повністю перейти на ядерне паливо Westinghouse - міністр

Україна готова повністю перейти на ядерне паливо Westinghouse - міністр 22.12.2016

Атомна енергетика України готова до переходу винятково на паливо компанії Westinghouse, заявляє Ігор Насалик.
Відмова від антрацитного вугілля з Донбасу - за та проти

Відмова від антрацитного вугілля з Донбасу - за та проти 13.10.2016

В українському уряді знову розмірковують про відмову від закупівлі вугілля з непідконтрольної Києву території Донбасу. Наскільки реальним може бути такий крок?
Westinghouse не поспішає будувати в Україні завод ядерного палива

Westinghouse не поспішає будувати в Україні завод ядерного палива 16.08.2016

Заяви українського міністра енергетики щодо готовності компанії Westinghouse побудувати в Україні завод з виробництва палива для АЕС виявилися передчасними. У компанії планів не підтверджують.
Україна отримає кредит від банку США на будівництво ядерного сховища - Міненерго

Україна отримає кредит від банку США на будівництво ядерного сховища - Міненерго 04.08.2016

Заплановано, що ядерне сховище в Чорнобильській зоні введуть в експлуатацію в 2017 році. Проект в разі своєї реалізації дозволить уникнути монопольної залежності від послуг російських підприємств.
Чи піде іранська нафта в ЄС через українські труби?

Чи піде іранська нафта в ЄС через українські труби? 30.05.2016

У Києві у квітні на урядовому рівні пролунала пропозиція транспортувати нафту з Ірану через трубопровід Одеса - Броди. Утім, далі гучних заяв справа не йде. Експерти сумніваються у реальності проекту.
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