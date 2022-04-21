Йосип Сталін

Ніна Хрущова: Мій прадід не передавав Крим Україні

В інтерв'ю DW правнучка Микити Хрущова пояснила, чому колишній радянський лідер був би проти війни Росії з Україною, та припустила, чим ця війна може закінчитися для обох країн.