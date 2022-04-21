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Йосип Сталін

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йосип Сталін". Йосип Сталін був радянським диктатором.

Радянський політик грузинського походження Йосип Сталін створив у Радянському Союзі тоталітарну диктатуру. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ніна Хрущова: Мій прадід не передавав Крим Україні

Ніна Хрущова: Мій прадід не передавав Крим Україні 21.04.2022

В інтерв'ю DW правнучка Микити Хрущова пояснила, чому колишній радянський лідер був би проти війни Росії з Україною, та припустила, чим ця війна може закінчитися для обох країн.

Історичне місто-привид на Кіпрі - Європа у фокусі (відео)

Історичне місто-привид на Кіпрі - "Європа у фокусі" (відео) 10.01.2022

Росія: діти сталінських таборів втратили надію на справедливість. Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко.

Чому діти сталінських таборів втратили останню надію - "Європа у фокусі" (10.01.2022) 10.01.2022

Кіпр: місто-привид у зоні відчуження відкрили для туристів. Франція: де ростуть улюблені цитрусові зіркових кухарів. Іспанія: пошуки жертв диктатури Франко через 85 років. Італія: унікальний годинникар з Рима.
Майбутній глава Мюнхенської конференції звинуватив Путіна у сталінізмі

Майбутній глава Мюнхенської конференції звинуватив Путіна у сталінізмі 28.12.2021

Німеччині, Європі та США слід побоюватися подальшого "експансіонізму" з боку Москви, вважає майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен.

Визнання Голодомору геноцидом: завдяки кому українці запалюють свічку у вікні (26.11.2021) 26.11.2021

Пів століття мовчанки про Голодомор, найбільшу трагедію українців ХХ століття, першим порушив американський історик Джеймс Мейс. Саме завдяки його задуму українці нині запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом.
Бабин Яр: між Голокостом, радянським антисемітизмом і забуттям

Бабин Яр: між Голокостом, радянським антисемітизмом і забуттям 30.09.2021

Режисер фільму "Бабин Яр. Контекст" Сергій Лозниця в інтерв'ю DW розповів про те, чому замість ігрового фільму зняв документальний, про Голокост, антисемітизм і необхідність говорити правду про трагедію в Києві.
Масові поховання в Одесі: що відомо про знахідку часів сталінського терору

Масові поховання в Одесі: що відомо про знахідку часів сталінського терору 02.09.2021

В Одесі дізналися нові подробиці про місце масових поховань сталінських часів. На місці закинутого звалища біля аеропорту знайшли розстрільні ями та інші артефакти доби Великого терору.

На Одещині виявлено масове поховання жертв сталінського терору (01.09.2021) 01.09.2021

Останки тисяч людей, страчених НКВС у 1937-1938 роках в часи сталінського терору, виявлено на околицях Одеси. Масштаби масового поховання розстріляних шокували істориків та краєзнавців.

Що німецьким школярам розповідають про 22 червня 1941 року

Що німецьким школярам розповідають про 22 червня 1941 року 22.06.2021

Рівно 80 років тому нацистська Німеччина напала на СРСР. Що написано про 22 червня 1941 року в сучасних німецьких підручниках?
Польський історик про те, чи можна порівнювати Сталіна з Гітлером

Польський історик про те, чи можна порівнювати Сталіна з Гітлером 28.02.2021

Професор Вроцлавського університету Кшиштоф Рухневич впевнений у тому, що "порівняльні дослідження спрямовані не на прирівнювання, а на виявлення особливостей". Інтерв'ю DW.
Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось 22.09.2020

22 вересня 1939 року у Бресті урочистим маршем пройшли повз салютуючих німецьких генералів та радянського комбрига частини вермахту та Червоної армії. Чи цього не було? Вирішуйте самі.

Виставка до 75-річчя Потсдамської конференції: як посварилися російські й німецькі історики

Виставка до 75-річчя Потсдамської конференції: як посварилися російські й німецькі історики 17.07.2020

Організатори виставки "Потсдамська конференція 1945 року - Новий устрій світу" не змогли досягти компромісу з мінкультом Росії з приводу формулювань у супровідних текстах.

75-річчя конференції у Потсдамі без речей Сталіна, або Як Росія зіпсувала виставку німцям (17.07.2020) 17.07.2020

До 75-ої річниці Потсдамської конференції у Німеччині відкрили тематичну виставку. От-тільки експонатів з Росії на кшталт особистих речей Сталіна на ній немає. Дивіться, чому!
В Україні запрацював сервіс із пошуку інформації про репресованих

В Україні запрацював сервіс із пошуку інформації про репресованих 15.05.2020

Архів Українського інституту національної пам'яті до Дня пам'яті жертв політичних репресій відкрив Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих.
Хроніка капітуляції: як завершилася Друга світова війна (08.05.2020)

Хроніка капітуляції: як завершилася Друга світова війна (08.05.2020) 08.05.2020

75 років тому, 8 травня 1945 року, нацистська Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Як це було? DW підготувала хроніку найважливіших подій.
Ялтинська конференція: хто розв'язав холодну війну?

Ялтинська конференція: хто розв'язав "холодну війну"? 04.02.2020

На думку німецького історика Йоста Дюльфера, британці, американці та Радянський Союз однаково винні в розпалюванні холодної війни. А Росія сьогодні діє так само, як і СРСР 1945 року.
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