"Йди, поки не пізно" - Алексієвич закликає Лукашенка до відставки

Білоруська письменниця та лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич виступила із закликом до відставки президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це вона заявила в опублікованому у середу, 12 серпня, інтерв'ю білоруській службі "Радіо Свобода".

"Йди, поки не пізно, поки ти не кинув народ у страшну безодню, у безодню громадянської війни. Йди", - заявила письменниця у своєму зверненні до Лукашенка.

Вона також додала, що самі білоруси не хочуть протистояння: "Нікому не потрібен Майдан, нікому не потрібна кров". На думку Алексієвич, саме білоруський президент жадає продемонструвати силу.

Читайте також: Білоруси шукають в СІЗО та лікарнях родичів, затриманих на протестах

Алексієвич не готова бути посередником

Натомість письменниця закликала вивісити протоколи голосування на усіх виборчих дільницях, аби люди могли побачити, як вони голосували. На її думку, справжньою переможницею виборів була Світлана Тихановська. "Не сумніваюсь. Люди хочуть змін", - додала Алексієвич.

Водночас на запитання журналіста про те, чи готова вона стати посередницею між владою і протестувальниками, нобелівська лауреатка відповіла негативно. "Якби я була молодшою і не хворіла, то напевно", - пояснила вона свою позицію.

Читайте також: Литва, Латвія та Польща готові до посередницької місії в Білорусі

Кількість жертв протестів у Білорусі зростає

Напередодні стало відомо про ще одного загиблого під час протестів у Білорусі. Затриманий силовиками ще у неділю, 9 серпня, 25-річний чоловік помер у лікарні після того, як, за словами правоохоронців, йому стало погано під час дороги до місця відбування покарання. Водночас мати загиблого заявляє, що їй так і не дозволили побачити тіло сина та припускає, що його було жорстоко побито.

Загалом за перші три дні протистояння правоохоронців та протестувальників затримано понад шість тисяч осіб, а у лікарні з ушкодженнями потрапили понад 250 людей. За офіційними даними МВС безпосередньо під час акцій протесту загинула одна людина, однак раніше правозахисники повідомляли про ще одного учасника акцій протесту, який помер внаслідок наїзду міліцейського автозаку.