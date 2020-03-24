З 738 померлими за добу Іспанія обійшла Китай за кількістю жертв COVID-19

В Іспанії за останню добу від COVID-19 померло 738 людини, повідомила влада країни. Станом на середину дня середи, 25 березня, загальна кількість жертв хвороби у країні досягла 3 434. Таким чином за числом смертельних випадків Іспанія випередила Китай, який раніше був епіцентром захворювання на коронавірус. Іспанія займає зараз друге місце у світі за кількістю жертв COVID-19 після Італії, де померло вже 6 820 осіб.

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Іспанська армія звернулась до НАТО із проханням надати апарати штучної вентиляції легенів, засоби індивідуального захисту та комплекти для тестування на інфекцію, повідомив начальник Збройних сил країни Мігель Вільярроя, передає агенція Reuters. Тим часом медики, серед яких вже тисячі заражених, позиваються до уряду країни через нестачу засобів захисту, таких як медичні маски та рукавички.

Наразі в Іспанії триває 11-й день загальнонаціонального карантину, який, ймовірно, буде продовжений ще на 30 днів. Школи, бари, ресторани та більшість магазинів закриті, зібрання громадян заборонені. В Мадриді в міському парку проводять масові тестування на SARS-CoV-2.

"Ми досягли майже повного скорочення соціальних контактів", - заявив начальник управління з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Фернандо Саймон, додавши, що Іспанія наближається до піка епідемії. Станом на 25 березня в країні інфікувалось 47 610 людей.