 З 1 вересня в Україні всім медикам підвищать зарплату - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2020

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З 1 вересня в Україні всім медикам підвищать зарплату - Зеленський

Витрати на медицину в Україні зростуть ще на вісім мільярдів гривень, а всім українським медикам з 1 вересня підвищать зарплату, заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 21 червня, в зверненні з нагоди Дня медичного працівника заявив, що український уряд 19 червня ухвалив рішення, яким збільшується фінансування медицини. Це, за словами українського президента, дозволить зберегти всі медичні заклади, а медикам - підвищити зарплати.

"Крім шести з половиною мільярдів для будівництва по всій країні приймальних відділень, ми додатково збільшуємо витрати на медицину майже на вісім мільярдів. А отже - всі медичні заклади, які через стару реформу опинилися на межі закриття, будуть дофінансовані та збережені. 1,2 мільярда гривень буде спрямовано на екстрену медичну допомогу. А з 1 вересня всім медичним працівникам буде підвищено заробітну плату на 25, 50 та 70 відсотків залежно від їхньої категорії", - заявив президент України.

Медики "на передовій"

Також Зеленський зазначив, що найкращим привітанням українським медикам від громадян країни буде дотримання карантинних заходів безпеки. "Сьогодні з болем у серці ми не можемо не згадати 43 медичних працівника, які загинули, протидіючи COVID-19. Наразі кожен лікар фактично теж перебуває на передовій, воюючи за наше здоров’я та життя. Українські медики прирівняні до українських військових, які захищають країну на сході. І родини загиблих лікарів у недалекому майбутньому мають отримати відповідні компенсації", - сказав він.

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При цьому Зеленський зазначив, що жодні гроші не повернуть сім'ям їхніх близьких, і закликав українців задуматися про те, що ці люди загинули, захищаючи їх. "Подумайте, як важко працюють наші лікарі. Коли потрібно - 24 години на добу, не думаючи про їжу та сон. Щодня вони здійснюють подвиг. І невже заради них ми не здатні тимчасово приборкати власні бажання?", - зазначив він. Зеленський закликав усіх українців привітати медиків тим, щоб не бути байдужими, носити маски, дотримуватися дистанції в транспорті, супермаркетах, громадських місцях і під час скупчення людей.

За словами Зеленського, він завжди буде лобістом інтересів українських медиків. "Як і обіцяв, я не допущу закриття лікарень. Не допущу того, щоб лікарі втрачали роботу та шукали кращої долі за кордоном. Я був, є і завжди буду в хорошому сенсі слова лобістом інтересів кожного українського медика", - наголосив український президент. Як повідомив Зеленський, він підписав указ про нагородження державними нагородами 122 медиків.

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