З 1 березня українці їздитимуть до Росії лише за закордонними паспортами

Починаючи з 1 березня, українці не зможуть перетинати кордон з Росією на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження. Для виїзду буде необхідний закордонний паспорт. Про це в суботу, 29 лютого, нагадала Держприкордонслужба України. Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року.

Громадяни України, які виїхали до РФ раніше за внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження, зможуть повернутися в Україну за цими документами.

У Держприкордонслужбі наголосили, що нововведення вплинуть на швидкість прикордонного контролю. Під час оформлення особи з внутрішнім паспортом прикордонник має внести в базу даних інформацію про неї та документ, а при оформленні особи із закордонним паспортом вся ця інформація автоматично зчитується рідерами. Також буде менше можливостей для підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження, які мають низький ступінь захисту, наголошують у Держприкордонслужбі.

Окрім того, має зменшитися ймовірність незаконного вивезення неповнолітніх українців за кордон, оскільки у свідоцтвах про народження немає фото дитини. Також у внутрішніх паспортах, на відміну від закордонних, відсутня можливість проставляння відміток про перетин кордону. Це може створювати проблеми особам, яким потрібно підтвердити перебування за кордоном, наприклад, у відрядженні.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року громадяни РФ можуть в'їхати в Україну лише за закордонними паспортами. Для перетину українського кордону іноземці повинні пройти процедуру біометричної верифікації. Ці правила застосовуються до громадян "держав міграційного ризику", серед яких є й Росія.