 З 1 березня українці їздитимуть до Росії лише за закордонними паспортами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.02.2020

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Новини

З 1 березня українці їздитимуть до Росії лише за закордонними паспортами

Виїзд за закордонними паспортами має прискорити роботу прикордонників, зменшити можливості для підробки документів та ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх за кордон.

Виїзд до РФ буде дозволений лише за закордонним паспортом

Виїзд до РФ буде дозволений лише за закордонним паспортом

Починаючи з 1 березня, українці не зможуть перетинати кордон з Росією на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження. Для виїзду буде необхідний закордонний паспорт. Про це в суботу, 29 лютого, нагадала Держприкордонслужба України. Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року.

Громадяни України, які виїхали до РФ раніше за внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження, зможуть повернутися в Україну за цими документами.

У Держприкордонслужбі наголосили, що нововведення вплинуть на швидкість прикордонного контролю. Під час оформлення особи з внутрішнім паспортом прикордонник має внести в базу даних інформацію про неї та документ, а при оформленні особи із закордонним паспортом вся ця інформація автоматично зчитується рідерами. Також буде менше можливостей для підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження, які мають низький ступінь захисту, наголошують у Держприкордонслужбі.

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Окрім того, має зменшитися ймовірність незаконного вивезення неповнолітніх українців за кордон, оскільки у свідоцтвах про народження немає фото дитини. Також у внутрішніх паспортах, на відміну від закордонних, відсутня можливість проставляння відміток про перетин кордону. Це може створювати проблеми особам, яким потрібно підтвердити перебування за кордоном, наприклад, у відрядженні.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року громадяни РФ можуть в'їхати в Україну лише за закордонними паспортами. Для перетину українського кордону іноземці повинні пройти процедуру біометричної верифікації. Ці правила застосовуються до громадян "держав міграційного ризику", серед яких є й Росія.

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