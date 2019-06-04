З України вивели 1,5 мільярда доларів прибутку з експорту зерна - дослідження

Більшість українського експорту сільгосппродукції здійснюється через території, де діють низькі податки. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в середу, 13 листопада. Його презентацію в Європарламенті організував німецький євродепутат від фракції Лівих Гельмут Шольц (Helmut Scholz), повідомляє кореспондент DW.

Автори дослідження порівняли митні ціни, за якими зерно експортували з України, з ринковими цінами на той самий період на відповідні марки зерна. Як зазначають автори дослідження, 64 відсотки пшениці експортувалися з України через Швейцарію та території, що перебувають під юрисдикцією Великобританії, ще 11 відсотків - через Об'єднані Арабські Емірати та Кіпр. При цьому всі вони не були основними країнами призначення експорту.

1,5 мільярда доларів за три роки

Оскільки податки у Швейцарії, Великобританії та на Кіпрі є нижчими, ніж в Україні та багатьох країнах призначення, то експорт через них дозволяв виводити прибуток. "Наші оцінки потенційного виведення прибутку демонструють, що за підсумками експорту пшениці та кукурудзи, який становить приблизно 40 відсотків українського агроекспорту, близько 1,5 мільярда доларів США були потенційно виведені з 2015 по 2017 рік", - ідеться у дослідженні.

Різниця між митними та ринковими цінами у 1,5 мільярда доларів "ще не означає, що податки не сплатили, але вона означає високий ризик ухилення від сплати податків", зазначив керівник групи авторів дослідження Томмазо Фаччіо, який викладає у Ноттінгемському університеті. Для того, аби визначити, чи були сплачені податки в Україні, потрібно перевірити податкові декларації великих українських сільськогосподарських холдингів, говорить дослідник, проте їх немає у відкритому доступі.

У дослідженні зазначають, що з другої половини 2016 року різниця між митними та ринковими цінами "значно" скоротилася. Однією з причин цього називається ухвалення у липні 2015 року нових податкових норм щодо трансфертного ціноутворення.

На запитання кореспондента DW, чи спостерігають автори дослідження продовження практики виведення прибутку зараз, Фаччіо відповів: "До 2016 року була куди більша різниця між цінами, які показувалися, та ринковими цінами. Але після 2016 року все одно залишається велика різниця (...) Є ризик, що виведення прибутку досі відбувається".

У Європарламенті звернули увагу на дослідження

На презентацію результатів дослідження у Європарламенті прийшли два інших євродепутати - Міхаель Ґалер (Michael Gahler) з фракції Європейської народної партії та Віола фон Крамон (Viola von Cramon) з фракції Зелених.

Ґалер заявив, що використає результати цього дослідження у своїй роботі постійного доповідача Європарламенту щодо України. "Я подивлюся на це, та ми пошукаємо шляхи та засоби, як можна покращити ситуацію", - пообіцяв він.

"В Україні ухилення від сплати податків - це справді хвороба. І ми повинні протидіяти цьому або хоча би привертати увагу до цього", - заявила фон Крамон, яка є першою заступницею голови делегації Європарламенту щодо асоціації з Україною. Вона додала, що бачить те саме у всіх пострадянських країнах.