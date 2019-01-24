 З танкерів в Оманській затоці евакуювали моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2019

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Новини

З танкерів в Оманській затоці евакуювали моряків

З двох нафтових танкерів, що загорілися поблизу Ормузської протоки, евакуювали усіх 44 моряків. Норвезьке морське управління заявило про напад на судно Front Altair. Обставини інциденту з'ясовуються.

Танкер Front Altair

Танкер Front Altair

На двох танкерах, які  у четвер, 13 червня,загорілися в Оманській затоці поблизу Ормузської протоки, перебували загалом 44 моряки, повідомила іранська агенція Irna. Екіпажі обох кораблів - Front Altair та Kokuka Courageous - евакуйовані, зазначила російська профспілка моряків, уточнивши, що на судні Front Altair перебували 12 росіян, інформує агенція "Інтерфакс".

Повідомляється, що життю моряків нічого не загрожує. В посольстві Росії в Тегерані поінформували, що росіяни перебувають у місті Джаск, але дипломатам поки не вдалось зв'язатися з ними. Також на Front Altair перебували 11 філіппінців та один громадянин Грузії. Норвезьке морське управління підтвердило напад на нафтовий танкер Front Altair та повідомило про три вибухи на ньому. Його власник - норвезька компанія Frontline повідомила про вибух та пожежу на кораблі.

Гамбурзька судноплавна компанія Bernhard Schulte Shipmanagement повідомила, що під час аварії на її танкері Kokuka Courageous перебували 21 моряк, усі з яких є філіппінцями, передає агенція dpa. Один з членів команди був легко поранений, екіпаж корабля повністю евакуйований. Bernhard Schulte Shipmanagement повідомила, що немає загрози, що танкер Kokuka Courageous потоне.

Між тим кілька експертних груп, які використовують вертольоти, вже почали розслідування інциденту на місці події, повідомив представник іранського флоту.

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Внаслідок учинених поблизу узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів нападів зазнали пошкоджень два нафтових танкери Саудівської Аравії та ще кілька суден. Арабські країни та Іран засудили ці атаки. (13.05.2019)

Нафтові танкери біля берегів ОАЕ атакували морськими мінами "майже напевне, з Ірану, заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. (29.05.2019)

Європейський Союз закликав утриматися від необміркованих реакцій на цей інцидент. "Регіону не потрібні інші елементи дестабілізації та подальша напруженість", - заявила речниця верховної представниці ЄС із зовнішньої політики Федеріки Могеріні. Тим часом норвезьке морське управління підвищило рівень небезпеки для цього регіону. "Через напади та незрозумілі обставини" норвезьким судам радять триматися подалі від іранських територіальних вод.

Нагадаємо, місяць тому неподалік від Ормузької протоки були скоєні диверсійні атаки на нафтові танкери. Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що кораблі атакували за допомогою "морських мін, майже напевне з Ірану". Уряд в Тегерані відкинув ці обвинувачення та назвав їх безглуздими.

Місце інциденту на карті

Місце інциденту на карті

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