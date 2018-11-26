 З Південної Кореї до КНДР вирушив перший за десятиліття потяг | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

З Південної Кореї до КНДР вирушив перший за десятиліття потяг

Експерти з обох Корей на спецпотязі разом проїдуть понад 2600 кілометрів майже через усю Північну Корею. Спільний проект має на меті перевірку стану залізничного полотна для ремонту і модернізації залізниці КНДР.

Потяг з південнокорейськими експертами в демілітаризованій зоні

Потяг з південнокорейськими експертами в демілітаризованій зоні

Перший потяг за останнє десятиліття вирушив у п'ятницю, 30 листопада, з Південної до Північної Кореї. Рішення щодо сполучення залізничних шляхів на Корейському півострові було прийняте лідерами країн на зустрічі раніше цього року. Упродовж 18-денної поїздки експерти з обох Корей разом проїдуть понад 2600 кілометрів майже через всю Північну Корею. Огляд стану залізничних шляхів має показати, які роботи необхідно провести для їх модернізації.

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У путь вирушило шість вагонів з Південної Кореї, серед яких, зокрема, цистерна з 55 тонами дизельного палива для забезпечення безперебійного руху потягу, вагон-генератор, вагон із сидячими місцями, спальний купейний вагон, вагон для проведення нарад, а також вагон з водою для душових кабін та пральні.

До поділу Кореї в 1948 році Північ із Півднем з'єднували дві залізничні лінії - одна на заході, інша - на сході. Відновлення західної лінії між країнами у 2007 році було одним з перших жестів примирення. Керівництво обох країн припускає, що до кінця 2018 року відбудеться з'єднання залізниць Півдня і Півночі. Сеул виділив близько 57 мільйонів доларів США на програму ремонту і модернізації залізничної інфраструктури КНДР.

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Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018)

 

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